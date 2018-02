Falecimentos

Maria Benedita dos Santos Cordeiro - Aos 94 anos. Filha de Zima dos santos e ign. Deixa a filha Maria Raimunda. O enterro foi no Cemitério Girassóis (Parelheiros)

Zuleika Luiz Pereira - Aos 91 anos. Filha de Rosa Maria do Carmo e Euclydes Luiz. O enterro foi no Cemitério Vila Formosa 2

Presciliana de Souza Biagioni - Aos 85 anos. Filha de Izaltina de Mattos Souza e Damiço Antonio de Souza. O enterro foi no Cemitério da Paz (Morumbi)

Inês Maria Refega - Aos 82 anos. Era filha de Quitéria da Piedade Rodrigues e Evaristo Refega

Theresinha de Jesus Taveira - Aos 82 anos. Filha de Maria Rodrigues Taveira e Alfredo Alves Taveira. O enterro foi no Cemitério Gethsemani

Maria Emilia Costa - Aos 78 anos. Filha de Assumção de Jesus Costa e Armindo Costa. O enterro foi realizado no Cemitério Quarta Parada

Sebastiana Fernandes dos Santos - Aos 74 anos. Filha de Adida Ferreira Fernandes e Francisco Fernandes Neves. Deixa as filhas Renata, Marisa, Marli e Rita de Cassia. O corpo foi trasladado para o Crematório da Vila Alpina

Sônia Maria Russo de Mendonça - Aos 65 anos. Era filha de Deolinda Teresinha Tavano Russo e Américo Russo. Deixa a filha Adriane. O enterro foi no Cemitério do Araçá

Valderez Braga Basile - Aos 62 anos. Era filha de Evangelina Rezende Braga e José de Souza Braga. Deixa as filhas Neida e Andréa. O enterro foi no Cemitério do Araçá

João Antônio Helou - Aos 93 anos. Deixa a mulher, Neusa, os filhos Lucia Helena, Maria Tereza e João, genros, nora e cinco netos. O enterro foi no Cemitério São Paulo

Jaques Gerab - Aos 87 anos. Filho de Nerina Salvini e Wagy Gerab. Deixa os filhos Jaques, Rita de Cassia e Deise de Cassia. O enterro foi no Cemitério Congonhas

João Manfra - Aos 85 anos. Era filho de Thereza Janucci e Miguel Manfra. O enterro foi no Cemitério do Tremembé

Moacir Marques - Aos 82 anos. Filho de Ormesinda Candida e Manoel Joaquim Marques. Deixa os filhos Moacir e Sonia. O enterro foi no Cemitério do Redentor

Elias Silveira Medeiros - Aos 81 anos. Filho de Benedita Ribeiro Medeiros e João Silveira Medeiros. Deixa os filhos Reni, João, Roseli, Josafa, Raquel, Willian e Donovan. O enterro foi no Cemitério do Carmo

João Dias Oltado - Aos 80 anos. Era filho de Isabel Oltado e Lourenço Dias. Deixa os filhos Júlio e João

Rubens Ferreira de Andrade - Aos 73 anos. Filho de Maria Apparecida Andrade e Renato Ferreira de Andrade. Deixa os filhos Maria Lucia, Mario Luiz e Marcos Carlos. O enterro foi no Cemitério Girassóis (Parelheiros)

Marcus Vinícius de Souza - Aos 66 anos. Era filho de Swanae Souza e Vinícius de Souza. Deixa os filhos Marcelo e Fernanda

Adão Cecilio Belizoti - Aos 57 anos. Filho de Aparecida Barbosa Belizoti e Americo Belizoti. Deixa os filhos Eliane, Marcela, Thiago e Rafael. O enterro foi no Cemitério Girassóis (Parelheiros)

Eugenio de Iuliis Neto - Aos 53 anos. Filho de Fortuna Spezzaferro de Iuliis e Alfredo de Iuliis. Deixa o filho Fernando Henrique. O enterro foi realizado no Cemitério Girassóis (Parelheiros)

MISSAS

Maria Beatriz de Souza Godoy - Hoje, às 19h30, na Catedral de São Sebastião, em Presidente Prudente/SP (7º dia)

Daisy Apparecida Viesti Guedes - Amanhã, às 12 horas, na Capela da Faculdade de Medicina da Santa Casa, Rua Doutor Cesário Mota Júnior, 112, Santa Cecília (7º dia)

Neusa Horta de Siqueira - Amanhã, às 18 horas, na Igreja Coração Imaculado de Maria (PUC), Rua Monte Alegre, 948, Perdizes (7º dia)

Luiz Noriega - Amanhã, às 19h30, na Igreja Imaculada Conceição, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2.071 (7º dia)

Francisco Villela Marques e Pedro Marques (irmãos) - Amanhã, às 20 horas, na Igreja São Judas Tadeu, Avenida Jabaquara, 2.682, Jabaquara (7º dia)