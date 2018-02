Falecimentos

Nadir dos Santos Gotsfritz - Aos 88 anos. Era filha de Paulina Antônia dos Santos e Pedro Reimberg. Deixa a filha Helena. O enterro foi no Cemitério de Santo Amaro

Rita Joana da Silva - Aos 81 anos. Era filha de Aparecida Joana da Silva e Onésio Inácio da Silva. Deixa os filhos Maria Rita, Edna, Ester e Rubens. O enterro foi no Cemitério Dom Bosco

Therezinha La Ferreira Lupo - Aos 80 anos. Era filha de Catharina Sindona e Agostinho La Ferreira. Deixa os filhos Wagner e Rita. O enterro foi realizado no Cemitério de Santana

Florzina Orides Comini Lardin - Aos 78 anos. Era filha de Adorna Cansian e João Comini. Deixa o filho Eduardo. O enterro foi no Cemitério do Araçá

Georgina Leocádia de Macedo - Aos 77 anos. Era filha de Maria do Carmo Cavalcante e Severino Leocádio de Macedo. Deixa os filhos Patrícia e Roberto. O enterro foi no Cemitério Santo Amaro

Ondina Soares da Silva - Aos 75 anos. Deixa os filhos Igor e Vinícius. O enterro foi no Cemitério São Luiz

Maria Ramalho Pinter - Aos 68 anos. Era filha de Joscelina Tomé da Silva e João Ramalho. Deixa os filhos Inês, Cristina, Helena, Antônio e Tereza. O enterro foi no Cemitério Parque das Cerejeiras

Severina Eugênia Rodrigues de Souza - Aos 61 anos. Era filha de Severina Maria da Conceição e Antônio Rodrigues da Silva. Deixa os filhos Teresa e Antônio. O enterro foi no Cemitério Parque Cerejeiras

Inaci das Dores Bezerra de Oliveira - Aos 51 anos. Era filha de Maria das Dores Bezerra e Ignácio Luiz Bezerra. Deixa os filhos André, Camila e Carolina. O enterro foi no Cemitério de Santo Amaro

Maria do Socorro da Silva Nunes - Aos 43 anos. Era filha de Eliza Helena da Silva Nunes e Pedro Nunes Ferreira. Deixa os filhos José Tadeu, Thayngrid e Michelle. O enterro foi no Cemitério São Luiz

José Fernandes Duarte - Aos 88 anos. Era filho de Maria Francisca de Souza e Juvenal Fernandes Duarte. Deixa os filhos Alberto, Sílvio e Cecília. O enterro foi no Cemitério do Campo Grande

João Gonçalves Dias - Aos 85 anos. Era filho de Ovídia Serrazine Dias e Etelvino Gonçalves Dias. Deixa os filhos Sônia, Clemilda, Marlene, Demerval e Carlos. O enterro foi no Cemitério Vale da Paz

Leonel Dantas de Oliveira - Aos 82 anos. Era filho de Júlia Francelina de Oliveira e Manoel Dantas de Oliveira. Deixa a filha Sônia. O enterro foi no Cemitério de V. Mariana

Oswaldo de Moraes - Aos 82 anos. Era filho de Catarina de Marques e Claro Moraes. Deixa os filhos Edinea e Edson. O enterro foi no Cemitério do Carmo

Laurindo Spínola Paes - Aos 78 anos. Era filho de Geraldina Spíndola Paes e Laurindo Dias Paes. Deixa os filhos Aílton, Eloísa, Dalva, Graça e Cleuza. O enterro foi no Cemitério São Luiz

Manoel Julião de Souza - Aos 74 anos. Era filho de Irene Juliana de Souza e Antônio Julião de Souza. Deixa a filha Regiane. O enterro foi no Cem. Vila Nova Cachoeirinha

José Basile - Aos 71 anos. Era filho de Rosa Simone Basile e Ângelo Basile. Deixa a filha Roberta. O enterro foi no Cemitério do Morumbi

Aluísio Belarmino Cristóvão - Aos 67 anos. Era filho de Severina Belarmina Cristóvão e João Belarmino Cristóvão. Deixa os filhos Vanessa e Nelson. O enterro foi no Cemitério Parque das Cerejeiras

Walter Luiz das Dores - Aos 67 anos. Era filho de Dulce Ferreira Lopes das Dores e Antenor das Dores. Deixa as filhas Vera, Patrícia e Fabiana. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Jeremias Barreto do Nascimento - Aos 63 anos. Era filho de Nomésia Barreto do Nascimento e José Manoel do Nascimento. Deixa os filhos Josué, Paloma e Diana. Enterro: Cem. de V. N. Cachoeirinha

Severino André dos Santos - Aos 63 anos. Era filho de Gercina Maria dos Santos e Alfredo André dos Santos. Deixa os filhos Ângela, Cristiane e Edson. O enterro foi no Cemitério de V. Nova Cachoeirinha

Manoel José Rodrigues Filho - Aos 45 anos. Era filho de Iraci Babosa da Silva e Manoel José Rodrigues. Deixa os filhos Thiago e Kátia. Enterro: Cemitério Campo Grande

José Linaldo da Costa - Aos 44 anos. Era filho de Maria de Lourdes da Costa e Ornilo Bernardino da Costa. Deixa a filha Bárbara. O enterro foi no Cemitério São Luiz

MISSAS

Angelita Torres Rocco - Hoje, às 18h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Av. Mascote, 1.171, Vila Santa Catarina (7º dia)

Maria Beatriz de Souza Godoy - Amanhã, às 19h30, na Catedral de São Sebastião, em Presidente Prudente/SP (7º dia)

Daisy Apparecida Viesti Guedes - Quarta-feira, às 12h, na Capela da Faculdade de Medicina da Santa Casa, Rua Doutor Cesário Mota Júnior, 112, Santa Cecília (7º dia)

Luiz Noriega - Quarta-feira, às 19h30, na Igreja Imaculada Conceição, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2.071 (7º dia)