Falecimentos

Aracy Fucchi Micai - Aos 93 anos. Era filha de Elizabeth Fioritti e Irineu Fucchi. Deixa a filha Elizabeth. O enterro foi no Cemitério Gethsemani

Helena Haydee Martinelli - Aos 89 anos. Era filha de Mathilde Martinelli e José Luiz Martinelli

Caterina Bobbio Gras - Aos 88 anos. Era filha de Maddalena Baschiera Bobbio e Giovanni Bobbio. Deixa os filhos Giulia, Bárbara e Juan Lucas. O enterro foi no Cemitério e Crematório Horto da Paz

Eurides Enchide Bompadre - Aos 88 anos. Era filha de Aguida Viscordi e Hermenegildo Enchide. Deixa os filhos Elizabeth, Clarice, Eunice, Dorival, Arquimedes, Edson e Cláudio

Nair Haddad Basile - Aos 88 anos. Era filha de Miquelina de Leone e Farid Haddad. Deixa os filhos Francisco, Luís Carlos e Maria José. O enterro foi no Cemitério do Araçá

Maria da Conceição Gomes Ari - Aos 83 anos. Era filha de Jovelina Ferreira de Castro e Manoel Joaquim Gomes de Oliveira. Deixa a filha Isabel. O enterro foi no Cemitério do Tremembé

Thereza Rodrigues Vasconcellos - Aos 82 anos. Era filha de Ângela Ozeda e Antônio Rodrigues. Deixa os filhos Claudete, Cláudio, Claudinei e Cleide. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Maria Francisca Alves - Aos 81 anos. Deixa os filhos Agenor, Augusta, Maria Nilce e Lídio Afonso. O enterro foi no Cemitério Parque das Cerejeiras

Catarina Gagliano Munhoz - Aos 80 anos. Era filha de Antônia Loriente e Antônio Gagliano. Deixa os filhos Osmar e Márcia. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa I

Mércia Garcia Zanotti - Aos 69 anos. Era filha de Dina Dini Garcia e Antônio Garcia. O enterro foi no Cemitério São Pedro

Neide Raimundo Sahez - Aos 68 anos. Era filha de Santa Fiorete Raimundo e Antônio Raimundo. Deixa a filha Eliane. O enterro foi no Cemitério São Pedro

Haydee Silva Granja - Aos 67 anos. Era filha de Osvaldina Silva Granja e Joaquim Floripes Granja. O enterro foi no Cemitério do Horto Florestal

Nilsa Laís Viccini de Assis - Aos 65 anos. Era filha de Rosa Maria Viccini e Ricardo Viccini. Deixa os filhos Ricardo e Milton. O enterro foi no Cemitério de Vila Mariana

Maria Isabel Soares Alves - Aos 64 anos. Era filha de Durvalina Pereira Soares e Gomercindo Soares. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa I

Carmelita Rosa dos Anjos - Aos 48 anos. Era filha de Luzia Rosa de Jesus e Odilon Lourenço Costa. Deixa as filhas Rosemeire, Luciene e Rosana. O enterro foi no Cemitério São Luiz

Luciana Miranda Soares Dias Lopes - Aos 39 anos. Era filha de Idália Miranda Soares Dias e Luiz Carlos Soares Dias. Deixa as filhas Caroline e Janaína. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Formosa I

Manuel Augusto Martins - Aos 91 anos. Era filho de Maria Rosa Gonçalves e Benjamin Martins. Deixa os filhos Hilda, Palmira, José e Jacinta. O enterro foi no Cemitério Gethsemani

Antônio Campoy - Aos 85 anos. Era filho de Maria Rodrigues e José Campoy. Deixa os filhos Marcos Antônio e Maria Helena

Ivo Anjos Filho - Aos 84 anos. Era filho de Júlia Anjos e Ivo Anjos. Deixa os filhos Antônio, Rosa, Roque e Ivo. O enterro foi no Cemitério do Jaraguá

Luiz Campos Chiari - Aos 76 anos. Era filho de Felícia Campos Chiari e Armando Chiari. Deixa o filho Luiz Carlos. O enterro foi no Cemitério da Penha

Cesário Rodrigues - Aos 74 anos. Deixa as filhas Rosana, Rosemeire, Roseli e Rosângela. O enterro foi no Cemitério Dom Bosco

João Alberto David - Aos 68 anos. Era filho de Brasilina Matias e João Damásio Gonçalves David. Deixa as filhas Adriana e Fábia. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa I

Alfredo Luís Mantoan - Aos 65 anos. Era filho de Carolina de Arruda Leite e João Mantoan. Deixa o filho Flávio. O enterro foi no Cemitério São Pedro

José Carlos de Camargo - Aos 65 anos. Era filho de Lourdes Bonifácio de Camargo e João Pedro de Camargo Filho. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Dorgival Ferreira Monteiro Filho - Aos 57 anos. Era filho de Faustina Luz Monteiro e Dorgival Ferreira Monteiro. Deixa os filhos Dorival e Tamires. O enterro foi no Cemitério do Lageado

Ademir do Carmo - Aos 56 anos. Era filho de Maria Medalha do Carmo e Eloy do Carmo. Deixa os filhos Márcio, Ademilson, Suzana e Washington. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa I

Manoel Fernandes Catharino - Aos 53 anos. Era filho de Guilhermina Fernandes e Eugênio Catharino. Deixa os filhos Jacqueline, Thiago e Deise. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa I

Oswaldo Munetoshi Uehara - Aos 52 anos. Era filho de Kiku Uehara e Sosei Uehara. Deixa os filhos Tsiyelli, Suemy e Hugo

MISSAS

Teresinha Lentino Camargo Prochno - Hoje, às 10h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Sumaré (30 dias)

José Salim Curiati - Hoje, às 10h, na Capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Avenida Itacira, 2.801, Planalto Paulista; e às 19h na Matriz de Nossa Senhora das Dores, em Avaré/SP (30 dias)

Angelita Torres Rocco - Amanhã, às 18h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Avenida Mascote, 1.171, Vila Santa Catarina (7º dia)

Maria Beatriz de Souza Godoy - Terça-feira, às 19h30, na Catedral de São Sebastião, em Presidente Prudente/SP (7º dia)