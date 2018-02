Falecimentos

Maria da Conceição - Aos 88 anos. Era filha de Margarida da Soledade e Antônio Alves da Cruz. Deixa os filhos Izilda e Adolfo. O enterro foi no Cemitério do Morumby

Cecília de Jesus Santos - Aos 78 anos. Era filha de Maria de Jesus e Germano dos Santos. Deixa os filhos Jescir, Carmelita, Miguel, Eugênia e Gilberto. O enterro foi no Cemitério São Pedro

Francisca da Silva Jesus - Aos 67 anos. Era filha de Carnélio Teodoro da Silva e Haide Benta da Silva,Deixa o marido, Balbino Bispo de Jesus, e filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis

Merenciana Maria Ramos - Aos 58 anos. Era filha de Izaura Maria Ramos e Silvino Sousa Ramos. Deixa as filhas Andreiza e Carolina

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maria das Dores do Nascimento Ormundo - Aos 56 anos. Era filha de Claudino Batista do Nascimento e Elvira Belo de Paula, Deixa o marido, Pedro de Sousa Ormundo, e filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis

Maria Lúcia da Silva - Aos 51 anos. Era filha de Edite Salles da Silva e Joaquim Manoel da Silva. Deixa os filhos Gabriela, Gustavo, Guilherme e Bruna. O enterro foi no Cemitério Parque das Cerejeiras

Ilma Pereira Nunes - Aos 49 anos. Era filha de Enita Pereira Nunes e Antônio Pereira Nunes. Deixa o filho Tharik. O enterro foi no Cemitério de Itaquera

Sirleide Chaves de O. Veronezi - Aos 45 anos. Deixa o marido, Lauro Veronezi, e os filhos Lucas e Victor. O enterro foi no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

Arcanjo Diniz Batista - Aos 85 anos. Deixa o filho Alan. O enterro foi no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

Pedro Quintiliano Calixto de Jesus - Aos 79 anos. Era filho de Maria da Glória Leopoldo Calixto de Jesus e Benedicto Calixto de Jesus. Deixa os filhos Teresa e Pedro. O enterro foi no Cemitério do Santíssimo Sacramento

Oswaldo Capaldi - Aos 73 anos. Era viúvo de Maria Aparecida R. Capaldi. Deixa os filhos Ariovaldo, Agnaldo e Andreia. O enterro foi no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

Valdecir Bento - Aos 51 anos. Era filho de Aparecida dos Santos Bento e Amélio Bento. Deixa os filhos Samuel, Daniela, Silvana. Juliana, Raquel, Odair, Valmir e Rosana. Enterro: Cemitério de V. Formosa I

MISSAS

Sergio Lenzi Junior - Hoje, às 10h, na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, Rua do Paraíso, 21 (7º dia)

Maria Theresa Pacheco Mendes - Hoje, às 14h30, na Igreja Nossa Senhora de Moema, Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n, Moema (7º dia)

Generaldo Machado Barbosa - Hoje, às 17h, na Igreja São Dimas, Rua Domingos Fernandes, 588, Vila Nova Conceição (7º dia)

Antonia Maria Pavão Fonyat (Meire Pavão) - Hoje, às 19h, na Igreja S. Francisco de Paula, Praça Euvaldo Lodi, s/n, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (4 anos)

Roberto Clark Reis - Hoje, 20h, Igreja Matriz de Birigui (7º dia)

Teresinha Lentino Camargo Prochno - Amanhã, às 10h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Sumaré (30 dias)

José Salim Curiati - Amanhã, às 10h, na Capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Avenida Itacira, 2.801, Planalto Paulista; e às 19h na Matriz de Nossa Senhora das Dores, em Avaré/SP (30 dias)

Angelita Torres Rocco - Segunda-feira, 18h, Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Av. Mascote, 1.171, Vila Santa Catarina (7º dia)