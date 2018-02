Falecimentos Frei Gilberto da Silva Gorgulho - Ontem, aos 79 anos, era de Cristina (MG). Frade da Ordem dos Pregadores (Dominicanos), teólogo e exegeta, era doutor em Exegese pela École Biblique et Archeologique Française de Jerusalém. Dava cursos ultimamente no Programa de Ciências da Religião na PUC-SP. Foi colaborador do cardeal d. Paulo Evaristo Arns, então arcebispo de São Paulo, na assistência aos frades dominicanos presos durante o regime militar. Assinou por mais de 40 anos, com a exegeta americana Ana Flora Anderson, coluna de interpretação dos Evangelhos no semanário O São Paulo, da Arquidiocese. O velório ocorreu na Paróquia de S. Domingos. Após missa de corpo presente, o enterro foi no Cemitério do Santíssimo Sacramento.