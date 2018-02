Falecimentos

Maria Carmela Romanelli Carro - Dia 17, aos 96 anos. Era filha de Rosa Laporta e Filippo Romanelli. Deixa os filhos Sábato, Rosa e Consiglia. O enterro foi realizado no Cemitério do Aracá.

Jovina Esther Machado - Dia 17, aos 92 anos. Era filha de Antonietta Franchini e José Machado. Deixa os filhos José, Renato e Celso. O enterro foi realizado no Cemitério da Aclimação.

Tereza Anunciata Laitano da Silva - Dia 17, aos 88 anos. Era filha de Paulina Maria Priolli e Leone Laitano. Deixa os filhos Suely, Paulo Olympio, Sandra Lúcia, Sérgio José e Celina Maria. O enterro foi no Cemitério do Morumbi.

Almerinda Trancoso de Almeida - Dia 17, aos 85 anos. Era filha de Maria Trancoso da Rocha e João Trancoso da Rocha. Deixa os filhos João, Deli, Djalma, Maria, Vandete, Terezinha e Manoel. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Pinheiros.

Francisca Espósito Tonetti - Dia 17, aos 84 anos. Era filha de Francisca Fernandez e Francisco Espósito Rocha. Deixa os filhos Maria Aparecida, Francisco, Iolanda e Luiz. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Pinheiros.

Theresinha de Jesus Taveira - Dia 18, aos 82 anos. Era filha de Maria Rodrigues Taveira e Alfredo Alves Taveira. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Gethsemani.

Iracema Garcia Teixeira de Lima - Dia 16, aos 76 anos. Era filha de Josepha Melinas Garcia e Custódio Garcia. Deixa os filhos João Mariano e Sônia Maria. O enterro foi no Cemitério Dom Bosco.

Esmeraldina Moura dos Santos - Dia 17, aos 73 anos. Era filha de Maria das Dores Batista dos Santos. Deixa os filhos Sérgio e Roberto. O enterro foi realizado no Cemitério São Luís.

Conceição Vieira de Matos - Dia 17, aos 62 anos. Era filha de Brazilina Vieira Pereira e Benedito Vieira. Deixa os filhos Rosimeire, Katia Regina, Adriano e Mariana Carolina. O enterro foi realizado no município de Alumínio (SP).

Ivonete Ferreira da Silva - Dia 21, aos 50 anos. Deixa os filhos Elton, Robson e Tainá. O enterro foi realizado no Cemitério Jardim Vale da Paz.

Ana Paula de Araújo Correia Santos - Dia 17, aos 33 anos. Era filha de Antonio Santos e Beatriz de Araújo Correia Santos. Deixa os filhos Lucca, Vinícius e Karina. O enterro foi realizado no Cemitério São Luís.

José Viana dos Santos - Dia 17, aos 99 anos. Era filho de Eulina da Conceição e Venâncio dos Santos. Deixa os filhos Rosalina, Nailde, Eliza, Rosimar, Jonivaldo, Reini, Genivaldo e Elize. O enterro foi realizado no Cemitério Dom Bosco.

Jaques Gerab - Dia 18, aos 87 anos. Era filho de Nerina Salvini e Wagy Gerab. Deixa os filhos Jaques, Rita de Cássia e Deise de Cássia. O enterro foi realizado no Cemitério de Congonhas.

Moacir Marques - Dia 18, aos 82 anos. Era filho de Ormesina Cândida e Manoel Joaquim Marques. Deixa os filhos Moacir e Sônia. O enterro foi no Cemitério Redentor.

Pompilio Marabuto das Neves - Dia 24, aos 77 anos. Era filho de Manuel dos Santos Marabuto e Maria José Oliveira das Neves e viúvo de Iracema de Castro Marabuto.Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis.

Raimundo Manoel da Paixão - Dia 17, aos 77 anos. Era filho de Maria Joana de Jesus e Jonas Manoel da Paixão. Deixa os filhos Maria Angélica, Maria Ângela e Denise Aparecida. O enterro foi realizado no Cemitério Dom Bosco.

Lucivaldo Nazaré Tapajós Fiqueira - Dia 17, aos 75 anos. Era filho de Tecla Tapajós Figueira e Manoel Gonçalves Figueira. Deixa os filhos Mauro e Marcelo. O enterro foi realizado no Cemitério do Araçá.

Geraldo Dias de Oliveira - Dia 18, aos 74 anos. Era filho de Efigênia Maria de Jesus e Adelino Dias de Oliveira. Deixa os filhos Gislene, Gisleide e Glaucia. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

Ismael Salles - Dia 17, aos 71 anos. Era filho de Esmeraldino Salles e Maria Izabel da Conceição Salles. Deixa os filhos Carlos Eduardo, Lucia, Paulo Sergio e Luis. O enterro foi realizado no Cemitério do Araçá.

Geraldo Rodrigues Teixeira - Dia 16, aos 71 anos. Era filho de Lindaura Rodrigues Teixeira e Valdomiro Araújo Teixeira. Deixa os filhos Geraldo, Givanda, Sandro, Wellington, Roger e Paulo. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis.

Orlando Massaaki Murayama - Dia 17, aos 64 anos. Era filho de Massashi Murayama e Haguie Murayama. Deixa os filhos Claudio, Katia e Sandra Regina. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo. Wagner Pelegrino Barbosa - Dia 17 aos 36 anos. Era filho de Neusa Pelegrino Barbosa e Sebastião Barbosa. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

MISSAS

Helena Gama Duarte Garcia (1 mês) e José Antonio de Barros Garcia (7 anos) - Hoje, às 11 horas, na Capela São Pedro e São Paulo, localizada na Rua Padre José Griecco, 111, Morumbi.

Claudio Azis Nader - Hoje, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Getulio Vimieiro - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), localizada na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (7º dia).

Humberto Badolatto Neto - Hoje, às 17h30, na Paróquia São Paulo da Cruz - Igreja do Calvário, Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros (7º dia).

Olga Zattar Alkessuani - Amanhã, às 17 horas, na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, na Rua do Paraíso, 21, Paraíso (7º dia).

Francisco Firmino Pontes - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Dom Bosco, na Rua Cerro Corá, 2.102, Alto da Lapa (7º dia).

Elza Fleury de Oliveira e Silva - Amanhã, às 19h30, na Capela da Escola da Fé, Rua Raulino de Oliveira, 70, Morumbi (7º dia).