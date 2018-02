Falecimentos

Maria Antonieta de Castro Bernardes - Aos 87 anos, era viúva de José Vasques Bernardes. Deixa os filhos Vera Helena de Castro Bernardes, Maria Cristina, José Luiz Leme da Silva Taliberti, Ana Cristina, Horacio Bernardes Neto, Paula e José Antonio de Castro Bernardes, netos e bisnetas. O velório foi realizado no Hospital Beneficência Portuguesa e o enterro, ontem, no Cemitério da Consolação.

Emilia Feltrin Testa - Aos 85 anos, era filha de Amalia de Andrade e João Feltrin. Deixa os filhos Leila Aparecida, Vera Lucia e Luis Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Evanilda Maria Alves - Aos 77 anos. Deixa os filhos Maria Jose, Izabel Cristina, Luiz Carlos e Marilene Zelia. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

Anita de Oliveira Barros - Aos 68 anos, era filha de Maria Nunes de Oliveira e Raimundo Leandro de Oliveira. Deixa os filhos Edson e Eliane. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

Regina Leite Teixeira - Aos 62 anos, era filha de Maria Mendes dos Santos e Domingos Pereira Leite. Deixa os filhos João, Pedro, Jose, Antonio Osvaldo, Jair, Paulo e Manoel. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Moises Jose de Santana - Aos 90 anos, era filho de Ana Maria de Santana e Joaquim Jose de Santana. Deixa os filhos Jose Moises, Antonio, Leonilda e Dalvina. O enterro foi no Cemitério da Saudade.

Generaldo Machado Barbosa - Anteontem, aos 98 anos. O enterro será as 12 horas no Cemitério de Congonhas.

Ireno Candido de Oliveira - Aos 91 anos, era filho de Corina Felisberto e Graciano Honorio Dias Teixeira; viúvo de Florinda Maria de Oliveira. Deixa os filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis.

Jaques Siegfried Schneider - Anteontem, aos 83 anos, era filho de Clara Schneider e Herman Baruch Schneider. Deixa a mulher Isa Kauffmann Schneider, os filhos Olga, Claudia e Vera, a irmã Silvia Yedid, bem como netos. O enterro foi realizado no mesmo dia no Cemitério Israelita do Butantã.

Mauricio Solowiejczyk - Sábado, aos 77 anos, era filho de Dina Solowiejczyk e Izrail Fajwusz Solowiejczyk. Deixa a mulher Sima Ides Solowiejczyk, os filhos Sandra, Inacio e Dani, os irmãos Luba e Sofia, além de netos. O enterro foi realizado no domingo no Cemitério Israelita do Butantã.

Ricardo de Locio e Silva Stefani - Ontem, aos 65 anos, era casado com Celia Maria Novaes Stefani e pai de Rominy Novaes Stefani. A cerimônia será realizada hoje, às 8 horas, no Crematório da Vila Alpina.

Tamas Miklos Junior - Aos 27 anos. Deixa um filho. O enterro foi no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana.

MISSAS

Helena Gama Duarte Garcia (1 mês) e José Antonio de Barros Garcia (7 anos) - Amanhã, às 11 horas, na Capela São Pedro e São Paulo, localizada na Rua Padre José Griecco, 111, Morumbi.

Claudio Azis Nader - Amanhã, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Getulio Vimieiro - Amanhã, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Igreja da Cruz Torta), localizada na Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (7º dia).

Humberto Badolatto Neto - Amanhã, às 17h30, na Paróquia São Paulo da Cruz - Igreja do Calvário, Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros (7º dia).

Olga Zattar Alkessuani - Quinta-feira, às 17 horas, na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, na Rua do Paraíso, 21, Paraíso (7º dia).