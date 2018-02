Falecimentos Severina Colabelli Alho - Aos 96 anos, foi a primeira dentista mulher de Londrina, no Paraná. Era viúva do Com. Joaquim Lopes Alho. Deixa os filhos Ana Isabel, Joaquim Filho, Ignácio Mauro e Maria Dulce (in memoriam), noras, genro, netos e bisnetas. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório da Vila Alpina.