Falecimentos

Josefa Severo da Silva - Aos 85 anos, era filha de Elvira Maria da Conceição e Francisco Severo da Silva. Deixa os filhos Jose Edimilson, Antonio Damião. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Gerda Robrahn - Aos 80 anos, era filha de Paulina Henne e Eugen Henne. Deixa as filhas Ingrid, Erika e Carmen. O enterro foi realizado no Cemitério do Horto Florestal, na capital paulista.

Regina Pinto da Silva - Aos 79 anos, era filha de Leopoldina Soares Lima e Lino Martins Coelho. Deixa a filha Cassia Aparecida. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Izaulina Rosa do Nascimento - Aos 75 anos, era filha de Emeritina tosa do Nascimento e Alexandre Barbosa do Nascimento. Deixa os filhos Jussara, Norma, Rita, Zenito e Ariosmar. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Dolores de Azevedo Pontes - Aos 74 anos, era filha de Casturina de Azevedo e Sebastião Ladislau da Silva. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Benedita Umbelino Faustino - Aos 69 anos, era filha de Francisca Umbelina de Jesus e Benedito Desiderio da Costa. Deixa os filhos Aparecido, Cicero, Maria Madalena, Carlos Eduardo e Nelson Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande.

Maria Santana Cavalcante - Aos 67 anos, era filha de Luciana Almeida e Manoel Simplicio de Santana. Deixa os filhos Jose Roberto, Valdemir Roberto e Flavio Roberto. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Eunice de Paula - Aos 66 anos, era filha de Maria Idalina de Paula e Clemente de Paula. Deixa os filhos Erika, Jose e Alain. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Arlete Silveira de Assis - Aos 61 anos, era filha de Olga Silveira de Assis e Ari de Assis. Deixa os filhos Robson Luiz, Rafael Silveira, Renato Silveira e Daniela. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

Luzia Alves da Silva - Aos 57 anos, era filha de Faustina de Oliveira e Jose Alves da Silva. Deixa os filhos Katia Cristina, Flavio, Fernanda e Fabiana. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Adalgisa Alves Santos - Aos 55 anos, era filha de Isabel Alves Santos e Avelino Alcantara da Silva. Deixa os filhos Rita de Cassia, Diego e Vagner. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital.

Manuel Antonio Teixeira - Aos 92 anos. Deixa o filho Victor Manuel Teixeira. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Luiz Cremonezi - Aos 84 anos, era filho de Rosa Urbana e Angelo Cremonezi. Deixa os filhos Aparecido Luiz, Jose Marcos e Sueli Aparecida. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Jose Pereira Pacheco - Aos 79 anos, era filho de Rosina Pereira Neves e Cecilio Demetrio Pacheco. Deixa os filhos Nilza, Nilene, Nadia, Ana, Jose Alberto e Lucia Helena. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Efrain Manacesi Malaquias - Aos 77 anos, era filho de Ermantina Maria de Jesus e Jose Malaquias. Deixa os filhos Samuel, Joel, Marciel e Moises. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Daniel Severiano da Silva - Aos 72 anos. Deixa o filho Vagner Silva. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

João Carlos Finck - Aos 69 anos, era filho de Ana Gonçalves Finck e Carlos Finck. Deixa os filhos Carlos Eduardo Finck. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

Carlos Alberto Barbuto Martinho - Anteontem, aos 64 anos, Deixa mulher e filhos. O enterro foi realizado no mesmo dia, no Cemitério da Vila Mariana.

Dorival de Azevedo - Aos 64 anos, era filho de Florentina Ramos de Azevedo e Lazaro de Azevedo. Deixa os filhos Tamara, Willian e Luana. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Jose Dias de Araujo - Aos 60 anos, era filho de Generina Maria da Conceição e Luiz Dias de Oliveira. Deixa o filho Jocivan. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Gilberto Francisco da silva - Aos 60 anos, era filho de Helena Francisca da Silva e Jose Francisco da Silva. Deixa o filho Cleyton. O enterro foi no Cemitério da Saudade.

Raimundo Soares Melo - Aos 58 anos, era filho de Julia Gomes Melo e Pedro Soares Melo. Deixa os filhos Rodrigo e Bianca. O enterro foi no Cemitério de Itaquera.

MISSAS

Lucia Lauria Araujo - Hoje, às 10 horas, na Paróquia Verbo Divino, Rua Alexandre Dumas, 1.469, na Chácara Santo Antonio (2 anos).

Tereza Anunciata Laitano da Silva - Hoje, às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Alameda dos Piratinins, 679, Indianópolis (7º dia).

Lucivaldo Nasaré Tapajós Figueira - Hoje, às 11h30, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema (7º dia).

Luis Alberto Marsiglia - Hoje, às 11h30, na Paróquia São Paulo da Cruz - Igreja do Calvário, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, 950. em Pinheiros (7º dia).

Helena Lucia Penna Trindade e Walter Brisolla Trindade - Hoje, às 12 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (in memoriam).

Maria Candida Moraes de Almeida Sampaio - Hoje, às 12 horas, na Igreja de São Pedro e São Paulo, que fica localizada na Rua Circular do Bosque, 31, na Cidade Jardim (7º dia).

Helena Savoia dos Reis - Hoje, às 18 horas, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, que fica localizada na Avenida Morumbi, 8.825, no Brooklin (7º dia).

Claudio Azis Nader - Quarta-feira, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO BUTANTÃ

Efroim Forma - Hoje, às 10 horas - S R - Q 394 - Sep. 77 (Matzeiva).

Youssef Moussa El Mann - Hoje - às 10h30 - S R - Q 418 - Sep. 5 (Matzeiva).

Mina Schvartz Weber - Hoje, às 11 horas - S O - Q 322 - Sep. 13 (Matzeiva).

Nelson Bellelis Neto - Hoje, às 11 horas - S R - Q 408 - Sep. 134 (Shloshim).

Fenny Zimbarg - Hoje, às 11h30 - S M - Q 233 - Sep. 13 (Matzeiva).

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO EMBU

Germaine Jeanne Sanda Antonescu - Hoje, às 11h30 - S B - Q 16 - Sep. 123 (Shloshim).