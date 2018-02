Falecimentos

Sarah Safra - Aos 94 anos, era filha de Alegra Israel e Marco Israel; viúva de Jacques Safra. Deixa os filhos Marco e Camille, netos e bisnetos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã, na capital paulista.

Stella Nogueira Fernandes - Ontem, aos 91 anos, era viúva de José Pereira Fernandes. Deixa filhos, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério São Paulo, na capital paulista.

Idalina Giacomino Teixeira - Aos 85 anos, era filha de Maria Joana de Vicenzo e Antonio Giacomino. Deixa os filhos Manoel Joaquim, Rose Mary, Izidoro Joaquim e Maria Ines. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Luiza Pereira da Silva Souza - Aos 85 anos, era filha de Benedita Maria do Carmo e Tomaz Pereira da Silva. Deixa os filhos Lourival, Laura, Lucia Maria, Luzia Maria e Altevir. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital.

Tereza Vida Leal - Terça-feira, aos 84 anos, era filha de Izabel Correia da Silva e Sebastião Vida Leal. Deixa os filhos Cleuza, Vanda, Mauricio e Lauro. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Yvone Guerra Gonçalves - Aos 83 anos, era filha de Amelia de Carli e Attilio Guerra. Deixa o filho Diogenes. O enterro foi realizado no Cemitério do Horto Florestal.

Hermelinda de Pauli Pasqual - Aos 82 anos, era filha de Maria Moro e Luiz de Pauli. Deixa os filhos Jose Carlos, Marlene e Rita de Cassia. O enterro foi realizado no Cemitério do Horto Florestal.

Joana de Freitas Souza - Aos 75 anos, era filha de Izaltina Alves Ferreira e Sebastião Quirino de Souza. Deixa os filhos Joao Alberto e Jonivan. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital.

Geralda de Deus Assumpção - Aos 69 anos, era filha de Benedita Maria de Deus e Fernando de Deus Assumpção. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz, na capital paulista.

Margarida Maria de Jesus - Aos 69 anos, era filha de Benedita Maria de Jesus e Joaquim Soares de Oliveira. Deixa os filhis Samuel e Sandra Regina. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Sonia Regina Baziotto Vega - Aos 60 anos, era filha de Vilma Coelho Baziotto e João Baziotto. Deixa os filhos Cristiane e Renato. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

Vera Lucia Gabriel Lindstron - Aos 58 anos, era filha de Alexandrina Canhada Gabriel e Antonio Gabriel. Deixa os filhos Agnez e Andre. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé.

Lauro Bastos Birkholz - Aos 95 anos, era filho de Adélia Bastos Birkholz e Augusto Carlos Birkholz. O enterro foi no Cemitério do Araçá.

Takujiro Osako - Aos 78 anos, era viúvo de Kazulo Doho Osako. Deixa os filhos Silvio, Silvana e Sandra. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Roberto Saito - Aos 78 anos, era filho de Sim Saito e Shoshichi Saito. Deixa os filhos Cristina, Marcia, Eliana e Daniela. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé.

Jose Aparecido Carneiro - Aos 64 anos, era filho de Paulina Alves Carneiro e Joaquim Carneiro. Deixa os filhos Renata, Rita, Monica, Elizabete e Adriano. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Auzeni Francisca da Silva - Aos 62 anos. Deixa os filhos Francisco Celio da Silva, Francisco Jucelio da Silva e Maria Selda. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Luis Alberto Marsiglia - Aos 60 anos, era natural de São Carlos (SP), engenheiro eletricista formado pela USP. Deixa a mulher Deise Aparecida, os filhos Luiz Alberto e Augusto Cesar, as noras Luciana e Mariana, bem como dois netos. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Jose Carlos da Silva - Aos 55 anos, era filho de Idalina da Graca e Silva e Hildo da Silva. Deixa os filhos Marlene e Flavio. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Jose Angelo de Paula - Aos 53 anos, era filho de Maria Alves de Freitas de Paula e Vicente de Paula. Deixa os filhos Anderson, Everson e Veronica. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Edivaldo Trindade de Souza - Aos 35 anos, era filho de Edy Lanes de Sousa e Jose Trindade de Sousa. Deixa os filhos Tauana e Lucas. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

MISSAS

Leda Bergamini Marranghello - Hoje, às 9 horas, na Igreja São Dimas, localizada na Rua Domingos Fernandes, 588, na Vila Nova Conceição (7º dia).

Arivaldo do Amaral - Hoje, às 12 horas, na Paróquia São Pedro e São Paulo, localizada na Rua Circular do Bosque, 31, no Jardim Guedala (7º dia).

Ivan da Gama Salgado - Hoje, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora da Consolação, que fica localizada na Rua da Consolação, 585, Consolação (7º dia).

Alexandre Migliori - Hoje, às 14h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema (7º dia).

Luís Eduardo Arrobas Martins - Hoje, às 17 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (4 anos).

Leoni Madi - Hoje, às 18 horas, na Capela da Beneficência Portuguesa, localizada na Rua Maestro Cardim, 769, Bela Vista (7º dia).

Ana Cláudia Mantoanelli Affonseca e João Candido Mantoanelli Affonseca - Hoje, às 18 horas, na Igreja Assunção de Nossa Senhora, que fica localizada na Alameda Lorena, 665, no Jardim Paulista (1 ano).

Lucia Lauria Araujo - Amanhã, às 10 horas, na Paróquia Verbo Divino, localizada na Rua Alexandre Dumas, 1.469, na Chácara Santo Antonio (2 anos).

Lucivaldo Nasaré Tapajós Figueira - Amanhã, às 11h30, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema (7º dia).

Luis Alberto Marsiglia - Amanhã, às 11h30, na Paróquia São Paulo da Cruz - Igreja do Calvário, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, 950. em Pinheiros (7º dia).

Helena Lucia Penna Trindade e Walter Brisolla Trindade - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (in memoriam).

Maria Candida Moraes de Almeida Sampaio - Amanhã, às 12 horas, na Igreja de São Pedro e São Paulo, que fica localizada na Rua Circular do Bosque, 31, na Cidade Jardim (7º dia).

Helena Savoia dos Reis - Amanhã, às 18 horas, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, localizada na Avenida Morumbi, 8.825, no Brooklin (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO BUTANTÃ

Efroim Forma - Amanhã, às 10 horas - S R - Q 394 - Sep. 77 (Matzeiva).

Youssef Moussa El Mann - Amanhã - às 10h30 - S R - Q 418 - Sep. 5 (Matzeiva).

Mina Schvartz Weber - Amanhã, às 11 horas - S O - Q 322 - Sep. 13 (Matzeiva).

Nelson Bellelis Neto - Amanhã, às 11 horas - S R - Q 408 - Sep. 134 (Shloshim).

Fenny Zimbarg - Amanhã, às 11h30 - S M - Q 233 - Sep. 13 (Matzeiva).

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO EMBU

Germaine Jeanne Sanda Antonescu - Amanhã, às 11h30 - S B - Q 16 - Sep. 123 (Shloshim).