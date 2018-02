Falecimentos Carlos Alberto de Oliveira Zaith - Ontem, aos 53 anos, era fotógrafo, desenhista e aventureiro. Referência em imagens de natureza (sobretudo de cavernas) e esportes de aventura, introduziu a prática do canionismo (descida de cachoeiras por rapel) no País e foi o principal responsável pela formação do polo turístico de Brotas, no interior paulista, conhecida como a capital nacional dos esportes de aventura.Deixa a mulher, Ariadne, e os filhos Arthur, Gabriela e Maitê. O enterro será realizado hoje, às 11 horas, no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital,