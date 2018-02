Falecimentos

Elisabetha Langbein - Aos 91 anos. Era filha de Bárbara Brenner e João Brenner. Deixa a filha Thereza. O enterro foi realizado no Cemitério São Paulo

Izabel Pereira da Silva - Aos 91 anos. Era filha de Cecília Maria leite joao pereira da silva

Deolinda Silva Perassoli - Aos 84 anos. Era filha de Carmelina de Souza e Paulo Gomes da Silva. Deixa os filhos Sônia Aparecida, Maria Lúcia, Elenice, Clair, Élio e Lucília. O enterro foi no Cemitério da Lapa

Corina Machado Cezário - Aos 80 anos. Era filha de Maria Luíza Machado e José Machado Júnior. Deixa os filhos Francisco, Ana Maria e Maria Luíza. O enterro foi no Cemitério São Paulo

Laurinda Mendes Romeiro - Aos 80 anos. Era filha de Ângela Mendes Lindo e José Maria Mendes Lindo. Deixa os filhos Oswaldo Luiz, Heloísa Regina, Elaine Cristina e Edilene Maria. O enterro foi no Cemitério do Araçá

Maria Helena Rodrigues - Aos 75 anos. Deixa os filhos Márcia, Marcos, Eduardo e Fernando. O enterro foi no Cemitério do Carmo

Maria Salete de Melo - Aos 74 anos. Era filha de Maria Eurídice de Melo e José João de Melo. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis

Vilma Constantino de Paula - Aos 68 anos. Era filha de Catarina Pinto e Constantino Cristino Constantino. Deixa o filho James. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa I

Eni Bini Meira Lobo - Aos 55 anos. Era filha de Florentina Bini Lobo e Almim Meira Lobo. O enterro foi no Cemitério Dom Bosco

Silvana Anna Viviani Alfieri - Aos 49 anos. Era filha de Mafalda Viviani Alfieri e Armando Alfieri. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Mariana

Márcia Cristina Souza dos Santos - Aos 43 anos. Era filha de Benigna Souza dos Santos e Osvaldo Pimentel dos Santos. Deixa os filhos Willian e Jéssica. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa II

Gisele Rogério de Souza - Aos 36 anos. Era filha de Esmeralda Rogério e José Francisco de Souza. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Antônio Leandro da Silva - Aos 94 anos. Era filho de Maria Pedro de Sousa e Teodório Rodrigues da Silva. Deixa o filho Manoel. O enterro foi no Cemitério São Luiz

Espiritualino José de Souza D'Ávila - Aos 90 anos. Era filho de Maria Izaías D'Ávila e Jesuíno D'Ávila. Deixa a filha Sandra. O enterro foi no Cemitério do Araçá

Oswaldo Lobo - Aos 90 anos. Era filho de Rosa Lobo e João Lobo. O enterro foi no Cemitério do Araçá

José Vuotto - Aos 83 anos. Era filho de Maria Crocca e Paschoal Vuotto. Deixa os filhos José Marcos e Sandra. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Rafael Inácio dos Santos - Aos 79 anos. Era filho de Rosária Inácio dos Santos e Zacarias Matias de Melo. Deixa os filhos Graci, Vera, Sônia, Lucilane e Rafael. O enterro foi no Cemitério Parque dos Pinheiros

Luiz José Pacheco - Aos 78 anos. Era filho de Maria Garcia de Oliveira e Cirineu José Pacheco. Deixa os filhos Simone, Sandra, Gasparina, Miriam, Sirlei e Wil. O enterro foi no Cemitério São Luiz

Eugênio Carmagnani Filho - Aos 76 anos. Era filho de Elisa Guzella Carmagnani e Eugênio Carmagnani. Deixa as filhas Cláudia Regina, Paula Adriana e Daniela Cristina. O enterro foi no Cemitério do Araçá

José Gaze - Aos 70 anos. Era filho de Utu Gaze e Kama Gaze. O enterro foi no Cemitério do Jaraguá

Thomaz de Credico Filho - Aos 68 anos. Era filho de Dirce Silva de Credico e Thomaz de Credico. Deixa filhos

Jesus Vicente da Silva - Aos 66 anos. Era filho de Amélia Maria da Conceição e Vicente Julião da Silva.

Deixa os filhos Gerson, Fábio e Renata. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa II

Piramo Ferri Jr. - Aos 64 anos,Era filho de Yolanda G. Ferri e Piramo Ferri. Deixa mulher, filhos e netos. A cerimônia de cremação foi no Crematório de Vila Alpina

Heinz Paulo Cerqueira Hermann - Aos 63 anos. Era filho de Idalice Cerqueira Hermann e Fritz Karl Gerhard Hermann. Deixa os filhos Franz e Marianne

Luiz Cláudio Cerruti - Aos 58 anos. Era filho de Cecília Penha Cerruti e Cláudio Cerruti. Deixa os filhos Alex, Leandro e Ana Paula. O enterro foi no Cemitério de Santana

Milton do Rosário Marcílio - Aos 56 anos. Era filho de Iraci Francisco Marcílio e Antônio Marcílio. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis

Manoel Mendes Ribeiro - Aos 55 anos. Era filho de Joana Mendes Ribeiro e Expedito Mendes Ribeiro. Deixa os filhos Sueli e Marcial. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa I

Nelson Pereira - Aos 55 anos. Era filho de Alcindina Pereira e Francisco Pereira. Deixa a filha Joyce. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Antônio Leandro Silva - Aos 53 anos. Era filho de Maria Lima Leandro e José Leandro Sobrinho. Deixa os filhos Micheli, Bruna e Bruno. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera

Gilmar Bomfim da Silva - Aos 50 anos. Era filho de Eliete Serafim Bomfim da Silva e Antônio Araújo da Silva. Deixa as filhas Tamires e Tamara. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis

Edilton Benedito Ribeiro - Aos 40 anos. Era filho de Eva Maria Ribeiro e Benedito Francisco Ribeiro. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

MISSAS

Roque Márcio Angerami - Hoje, às 10h, na Igreja Imaculado Coração de Maria (Capela da PUC-SP), Rua Monte Alegre, 948, em Perdizes (in memoriam)

Maria do Carmo - Hoje, às 18h30, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, Av. Dr. Arnaldo, 1.831, Sumaré (1 ano)

Juan Luis Rivas Varela - Amanhã, 18h, Paróquia Santo Inácio de Loyola, R. França Pinto, 115 (7º dia)

Evelina M. Borges Vieira Ribeiro - Amanhã, às 19h, na Igreja Santa Teresinha, Rua Maranhão, 617, Higienópolis (7º dia)

Pedro Quintiliano Calixto de Jesus - Amanhã, às 19h, Paróquia N. S. Mãe do Salvador (Cruz Torta), Av. Prof. Frederico Herrmann Júnior, 105, Alto de Pinheiros (7º dia)