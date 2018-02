Falecimentos

Celeste Reis Harmbach - Aos 86 anos, era filha de Maria Gomes da Fonseca e Francisco Reis. Deixa os filhos Elisabete, Eliane, Oswaldo e Oduwaldo. O enterro foi realizado no Cemitério da Freguesia do Ó.

Maria Aparecida dos Santos Gomes - Aos 77 anos, era filha de Eliza Rodrigues Ferreira e Salvador Mariano dos Santos. Deixa os filhos Antonio dos Santos, Dalva Maria e Denize Maria. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras, na capital paulista.

Neide Frederico - Aos 68 anos, era filha de Regina de Moraes Frederico e José Frederico. Deixa os filhos Rosângela, Ricardo, Rogério, Regina, Renato Raphael e Ronnie. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

Maria Ferreira de Souza - Aos 61 anos, era filha de Olinda Pereira de Sousa e Manoel Ferreira da Silva. Deixa a filha Elani. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maria da Conceição - Aos 56 anos, era filha de Brazilia Maria da Costa e Geraldo Misael da Costa. Deixa os filhos Rodrigo Armando, Alexandre Jose, Kely Aparecida e Marcio Rogerio. O enterro foi realizado no Cemitério do São Luiz.

Helenice Ferreira dos Santos Araújo - Aos 52 anos, era filha de Maria Antonia dos Santos e Manoel Ferreira dos Santos. Deixa os filhos Márcio, Anderson, Patrícia e Diogo. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Espiritualino José de Souza d'Ávila (José) - Na quinta-feira, aos 90 anos, era casado com Wanda Zavitosk d'Ávila. Deixa a filha Sandra Regina. O enterro foi realizado no mesmo dia no Cemitério do Araçá, na capital paulista.

Oscar Dayan - Na sexta-feira, aos 89 anos, era filho de Salha Dayan e Ibrahim Dayan; viúvo de Henriete Dayan. Deixa os filhos Eliot Dayan, Alberto Dayan, Sofia Hedaya e Sally Safdieh. O enterro foi realizado no domingo no Cemitério Israelita do Butantã.

Iracy Rodrigues - No sábado, aos 87 anos, era casado com Dyla de Moraes. Deixa os filhos Regina, Francisco, Maria Célia e Maria José. O enterro foi realizado no Cemitério São João Batista, em Itapetininga, no interior paulista.

José de Sá Couto - Aos 82 anos, era filho de Maria de Oliveira Sá e Sebastião Couto; casado com Carmelina Virginia Rizzo Couto. Deixa os filhos Paulo José e Marco Antonio, noras e dois netos. O enterro foi no Cemitério do Tremembé.

João Alves de Oliveira - Aos 70 anos, era filha de Maria Marquioli de Oliveira e Jason Alves de Oliveira. Deixa os filhos Daniel, Elenir, Ester e Elizabete.

Roberto Domingos Ramos - Aos 67 anos, era filho de Ivone Della Dea Ramos e Jose Domingos Ramos. Deixa os filhos Erika, Fabio e Andre. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Antonio Severino da Silva - Aos 62 anos, era filho de Romana Argemira de Paula e Severino Pantaleão da Silva. Deixa 4 filhos. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

MISSAS

Maria Luiza Moretti Guedes (18 anos) e Carmen Sylvia Schlemm Guedes (1 ano) - Hoje, às 8 horas, na Paróquia São João de Brito, localizada na Rua Nebraska, 868, no Brooklin; e, às 19h30, na Paróquia São João Bosco, localizada na Rua Cerro Corá, 2.101, na Lapa.

Nair Telles Cavalcanti de Albuquerque - Hoje, às 10h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (7º dia).

Isabel Kranic de Almeida - Hoje, às 19h30, na Igreja São Francisco de Assis, na Rua Borges Lagoa, 1.209, na Vila Clementino (7º dia).

Margaret Kazuko Yamanishi - Hoje, às 19h30, na Igreja São Francisco de Assis, Rua Borges Lagoa, 1.209, na Vila Clementino (7º dia).

José Salim Curiati - Hoje, às 10h, na Capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Av. Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia).

Jose Roberto Queiroz Ferreira - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Honório Líbero, 100, no Jardim Paulistano (7º dia).

Espiritualino José de Souza d'Ávila (José) - Amanhã, às 19 horas, na Igreja São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, 2.378, em Cerqueira César (7º dia).