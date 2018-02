Falecimentos

Wandina Ferreira Faria - Ontem, aos 89 anos, era viúva de Sylvio Fernando Faria. Deixa filhos, genros, noras, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério da Consolação.

Patrocinia Homenetto Foirdelisio - Aos 87 anos, era filha de Guilhermina de Jesus e Antonio Homenetto. Deixa os filhos Ilda, Salvador, Thereza, Angela Maria e Luiz Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada, na capital paulista.

Amélia Calvanese - Na sexta-feira, aos 85 anos, era filha de Thereza Casolino e João Calvanese. Deixa a irmã Annita Calvanese e sobrinhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa, na capital paulista.

Olga Vassili Medvedeva - Aos 85 anos, era filha de Elena Z. Medvedeva e Vassili Medvedev. Deixa o filho George Vladimir (in memoriam). O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande.

Pesla Huberman - Aos 84 anos, era filha de Sura Malka Sztajnbaum e Szmul Sztajnbaum; viúva de Abram Gerzon Huberman. Deixa os filhos Celia Huberman Wolak, Lilian Ruth Huberman Krakuer e Luciano Huberman, o irmão Moises Sztajnbaum e netos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Israelita do Butantã, na capital paulista.

Manoelina Piscinato Salotto - Aos 81 anos, era filha de Rosaria Milanez e Pedro Piscinatto. Deixa os filhos Eder e Elisete. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada, na capital paulista.

Licea de Souza Marques - Aos 81 anos, era filha de Alzira Maria de Souza e Jose Batista de Souza. Deixa os filhos Sergio, Clea, Liceni, Sansão, Ubiratan e Gilson. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera, na zona leste da capital paulista.

Deni Francelina Barreto - Aos 79 anos, era filha de Francelina Maria de Jesus e Emidio Jose Fernandes. Deixa os filhos Carlos Alberto, Joana, Luciana, Sidney, Eliana e carolina. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Angelina Surian Eufrozino - Aos 73 anos, era filha de Benedicta de Jesus Surian e Andre Surian. Deixa os filhos Jeremias, Regina, Jaime e Clecio. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Maria Aparecida Dias Sampaio - Aos 49 anos, era filha de Palmira Teixeira Dias e Ely Teixeira dias. Deixa os filhos Viviane, Alexandre, Cristiano e Leandro. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz, na capital paulista.

Ana Ferreira Nunes Neri - Aos 48 anos, era filha de Carmosina Ferreira Nunes e Jose Nunes Filho. Deixa o filho Vitor Luiz. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I, na capital paulista.

Sandra de Jesus Silva - Aos 42 anos, era filha de Maria de Jesus Silva e Julio Silva. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

João Mariano - Aos 93 anos, era filho de Aguida Borges e Vicente Mariano. Deixa os filhos Jose Raimundo, Izabel, Terezinha, Geraldo, Silverio e Vicente. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Jose Tortoza Manzano - Aos 87 anos, era filho de Soledade Mansano e Jeronymo Tortoza. Deixa os filhos Odair e Leni. O enterro foi realizado no Cemitério da Penha, na zona leste da capital paulista.

Samuel Pfromm Neto - No sábado, aos 80 anos. Deixa mulher, neto, bisneta e sobrinhos. O enterro foi realizado em Piracicaba, no interior paulista.

Decio Augusto Fernandes - Aos 79 anos, era filho de Maria Pinto Dias e Antonio Augusto Fernandes. Deixa a filha Rita de Cassia. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Julio Kouziro Higa - Aos 78 anos, era filho de Kami Higa e Ushi Higa. Deixa os filhos Marcos e marcelo. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste da capital paulista.

João Jose da Silva - Aos 75 anos, era filho de Antonia Maria da Conceição e Jose Felipe da Silva. Deixa os filhos Clarice e Claudio. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista.

Jose Braz Macari - Aos 71 anos, era filho de Olinda Ferreira da Silva e João Walter Macari. Deixa os filhos Eliane e Edenilson. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Eticon Antonio de Oliveira - Aos 69 anos, era filho de Ana Francisca de Oliveira e Leovegildo Antonio de Oliveira. Deixa os filhos Ana Cristina, Edimilson, Eedinaldo e Elcio. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Luiz Vieira de Lima - Aos 69 anos, era filho de Quiteria Rodrigues de Lima e Manoel Vieira Neto. Deixa os filhos Cleide e Luiz Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

Milton Pedro Binotto - Aos 64 anos, era filho de Laura Binotto e Mauricio Binotto. Deixa os filhos Mauricio, Lenita e Heloise. O enterro foi no Cemitério da Lapa, na zona oeste da capital paulista.

Gilberto Jose Bim - Aos 61 anos, era filho de Jovita Ferrari Bim e Guilherme Bim. Deixa os filhos Fabio Daniel e Gustavo Daniel. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada, na capital paulista.

Jose Queiroz Sobrinho - Aos 58 anos, era filho de Severina Maria da Conceição e João Nepomuceno de Queiroz; casado com Francisca Albertina de Queiroz. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Jose Joaquim da Silva - Aos 57 anos, era filho de Palmira Braz de Lima e Joaquim Pedro da Silva. Deixa o filho Fernando. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande, na capital paulista.

Robson da Silva Pinheiro - Aos 28 anos, era filho de Lucy Amalia da Silva Pinheiro e Mauricio Pinheiro. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé, na capital paulista.

Paulo Eduardo Mello (Paulinho) - Na sexta-feira, Deixa o filho Eduardo N. de Mello.

MISSAS

Maria Vera Paoliello Bueno - Hoje, às 10 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, que fica localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Maria da Conceição de Macedo Franceschini - Hoje, às 17 horas, na Igreja da Imaculada Conceição, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2.071, Bela Vista (9 anos).

Amélia Calvanese - Hoje, às 20 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, localizada na Avenida Pompeia, 1.250, Vila Pompeia (7º dia).

Myrthes Vailati - Amanhã, às 18 horas, na Paróquia Santo Inácio de Loiola, Rua França Pinto, 115, Vila Mariana (7º dia).

Leonor Garcia Costa - Amanhã, às 19h30, na Paróquia São João Bosco, que fica localizada na Rua Cerro Corá, 2.101, no Alto da Lapa (7º dia).

Dorothy S. Comparato - Amanhã, às 19h30, na Paróquia São João de Brito, Rua Luisiânia, 827, Brooklin (1 mês).

Marina Scatena de Mello e

Otto de Mello - Amanhã, às 18 horas, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada na Rua Jaguaribe, 735, em Higienópolis (ação de graças).

Gisele Nunes Lapo - No sábado, às 12 horas, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada na Rua Lemos Conde, 20, na Vila Beatriz (1 mês).

Violeta Boff Campos - No sábado, ás 15h30, na Igreja Santa Teresinha, localizada na Rua Maranhão, 617, em Higienópolis (3 anos).

José Roberto Rocco - Hoje, às 11 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (in memoriam).

Sergio Siqueira Matheus - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 ano).

Celso Augusto Magalhães da Costa Viellas - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Samuel Pfromm Neto - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Santa Teresinha, que fica localizada na Rua Maranhão, 617, em Higienópolis (7º dia).

Silvio Correa Dias Filho - No sábado, às 10 horas, na Igreja Santa Teresinha, que fica localizada na Rua Maranhão, 617, em Higienópolis (7º dia).