Falecimentos

Emilia da Mota Oliveira - Aos 85 anos, era filha de Conceição da Mota e João Antonio. Deixa os filhos Lourdes de Fatima, Serafim da Mota. O enterro foi realizado no Cemitério da Cantareira.

Josefina Mendes da Costa - Aos 75 anos. Era filha de Antônia Maria de Jesus e Adão Antônio Mendes. Deixa a filha Jesuína. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Ângela Lopes da Costa - Aos 61 anos. Deixa a filha Rosana. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Anísia Alexandre - Aos 60 anos. Era filha de Augusta da Conceição e Arlindo Alexandre. Deixa os filhos Rudi e Renan. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha.

Murillo Civatti Novaes - Anteontem, aos 104 anos. Deixa os filhos Nydia Sylvia Novaes de Almeida Telles, casada com Luiz Eduardo de Almeida Telles, Murillo Novaes Júnior (in memoriam), que era casado com Odila Novaes; Marilú Novaes Villela, casada com Frederico Ramos Villela, e Licio da Rocha Miranda Novaes, casado com Hebe Padula Novaes. Deixa também netos e bisnetos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério Getsêmani.

Ilídio Teixeira Ribeiro - Aos 96 anos. Era viúvo de Leonor da Conceição M. Ribeiro. Deixa os filhos Ana, Maria e Teolinda. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras.

Humberto Carlos Martins Fadiga - Domingo, aos 84 anos. Deixa a mulher, Maria Augusta, os filhos Humberto Jr. e Alexandre, noras e netos. A cerimônia de cremação ocorreu no Crematório Horto da Paz em Itapecerica da Serra.

Maurício Montovanini - Aos 81 anos. Era filho de Ida Jonon e Virgílio Montovanini. Deixa as filhas Adriana, Rosiane e Marinês. O enterro foi no Cemitério da Saudade.

Raja Nassar - Ontem, aos 81 anos. Deixa a mulher, Lilian Abbud Nassar, os filhos Pedro e Mariana, e netos. O enterro será hoje, às 10h, no Cemitério São Paulo.

Nelson Lassalvia Dias - Aos 79 anos. Era filho de Rafaela Lassalvia Dias e Antônio Francisco Dias. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Carlos de Oliveira - Aos 74 anos. Deixa os filhos Carlos e Fernanda. O enterro foi no Cemitério Santana.

Paulo Affonseca de Barros Faria Júnior - Na quinta-feira, aos 72 anos. Deixa a mulher Ana Maria Diegues Coelho de Barros Faria, filhos, noras e netos. Ele foi sepultado no Cemitério Gethsemani.

Roberto Sanches - Aos 66 anos. Era filho de Júlia Bathai Sanches e Américo Sanches. Deixa os filhos Mauro, Paula e Américo. O enterro foi no Cemitério da Quarta Parada

Rubens Rosa - Aos 66 anos. Era filho de Júlia Lamana Rosa e Alberto Rosa. Deixa as seguintes filhas: Daniela e Fabiana.

Jerônimo Padilha Gomes - Aos 65 anos. Era filho de Maria Gomes Padilha e Braz Padilha Gomes. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Fernando Fairbanks Coelho Mendes - Na sexta-feira, aos 61 anos. Era filho de Maria Semíramis Fairbanks Mendes e José Ignacio Coelho Mendes. Arquiteto e empresário, foi membro do Rotary Club, da Associação Comercial e Industrial, e atuante em diversas organizações comunitárias em Itu. Deixa a mulher, Eneida Nascimento Coelho Mendes, as filhas Mariana, Silvia e Fernanda, os netos Isabel, Daniela, Rafael e Thiago, e os irmãos José Ignacio, Maria de Lourdes, Maria Cecília, Maria Rita e Maurício. O enterro foi no Cemitério Municipal de Itu, no mesmo dia.

Miguel Soares Souza - Aos 56 anos. Deixa o filho Dimitrius. O enterro foi no Cemitério de Itaquera.

Edson Ferreira da Silva - Aos 55 anos. Era filho de Ester Rossi e Otacílio Ferreira da Silva. Deixa as filhas Gisele, Joyce, Juliane e Jussara. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha.

Raimundo Nonato Lima - Aos 55 anos, era filho de Nesuila Carvalho Lima e Mosar Petronilho de Lima. Deixa os filhos Priscila, Haroldo e Patricia. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital.

José Maria de Barros - Aos 51 anos. Era filho de Jandira Galvão e Otacílio Saturnino de Barros. Deixa as filhas Priscila, Patrícia, Paula, Gleice e Camila. O enterro foi no Cemitério de Vila Formosa I.

MISSAS

Judith Vidigal Matarazzo - Hoje, às 11 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Anna Maria Pirajá de Moraes Barros - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Nadia Sabbaga Chede - Hoje, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Leila de Moura Ribeiro Zeron - Hoje, às 18h, na Igreja Nossa Senhora da Esperança, Avenida dos Eucaliptos, 556, Moema (7º dia).

Adélia Bittar Camasmie - Hoje, às 18h30, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, Alameda Lorena, 665 A, Jardim Paulista (7º dia).

Domenica Parisi Neves - Hoje, às 19h30, na Igreja São Judas Tadeu, Rua Padre Estevão Pernet, 1.471, Tatuapé, e na Igreja Santo Antônio do Pari, Praça Padre Bento, 13, Pari (7º dia).

Márcia Pebianca Sinatolli - Amanhã, às 19h30, na Igreja Santo Antônio do Pari, Praça Padre Bento, 13, Pari (7º dia).

José Cassiano Gomes dos Reis Junior - Hoje, às 19 horas, na Capelo do Colégio Nossa Senhora de Sion, Avenida Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia).

Antonio Mauro Netto - Amanhã, às 19 horas, na Igreja São Dimas, na Rua Domingos Fernandes, 588, Moema (7º dia).

Fernando Fairbanks Coelho Mendes - Na quinta-feira, às 19h, na Capela do Condomínio Terras de São José, em Itu (SP) (7º dia).

Dionysio Bindo Guimarães - Na quarta-feira, dia 14, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim Paulista (7º dia).

Encarnação Garcia Galvão - Amanhã, às 10h, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Antônio Amchite - Era primeiro-vice-presidente da Federação Paulista de Volleyball. Quinta-feira, às 18h30, na Paróquia do Santíssimo Sacramento, Rua Tutoia, 1.125, Paraíso (7º dia).