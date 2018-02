Falecimentos

Guiomar Araújo Rosinha Piedade - Quinta-feira, aos 81 anos. Era viúva de César Lemos Piedade.

Deixa os filhos Rosana, Roseli, Rosimar e César, genros, nora e netos. O enterro foi no Cemitério do Santíssimo em Itapetininga/SP

Terezina Ferreira de Castro - Aos 76 anos. Era filha de Vitalina Ferreira de Moraes e Demétrio Gomes de Araújo. O enterro foi no Cemitério São Pedro

Catharina Hitsuko Ide - Aos 74 anos. Era filha de Ito Ide e Shintaro Ide. O enterro foi no Cemitério dos Girassóis

Rosa Lorençoni Fernandes - Aos 73 anos. Era filha de Maria e Alberto Lorenconi. Deixa os filhos Amaury, Rosângela e Roseli

Rosemeire Arcuri Lima - Aos 50 anos. Era filha de Olga Pereira Dias e Milton Arcuri. Deixa as filhas Ana Carolina e Giulia. O enterro foi no Cemitério Parque dos Pinheiros

João Guilherme Sobrinho - Aos 100 anos. Era filho de Maria Ana da Conceição e Manuel Guilherme de Maria. Deixa os filhos Francisco, João e Lúcia. O enterro foi no Cemitério Parque das Cerejeiras

José Inácio dos Santos - Aos 91 anos. Era viúvo de Nair de Carvalho Santos. Deixa a filha Rosa. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas

José Osvaldo Vieira - Quinta-feira, aos 86 anos. Deixa a mulher, Elza Fonseca Vieira, e os filhos José, Maria e Vera. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas

Benedito Stivarengo - Quinta-feira, aos 85 anos. Deixa a mulher, Hortência dos Santos Stivarengo, e os filhos Regina, José e Maria. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas

Cesar Marrani - Quinta-feira, aos 84 anos. Deixa a mulher, Dirce Tinelli Marrani, filhos, nora, genro e netos. O enterro foi no Cemitério da Vila Mariana

João Neves Filho - Aos 78 anos. Era filho de Liberata Chagas e João Neves. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Laurindo Pedro Rodrigues - Aos 65 anos. Era filho de Maria Lucas de Jesus e Anísio Pedro Rodrigues. Deixa as filhas Fernanda e Mariana. O enterro foi no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha

Antônio Alcindo Rodrigues Alves - Aos 63 anos. Era filho de Bela Maria da Piedade e Agostinho Rodrigues Alves. Deixa a filha Kelly. Enterro: Cem. do Campo Grande

Itaru Oda - Quinta-feira, aos 61 anos. Deixa a mulher, Alice Kinuyo Oda, e os filhos Rodrigo, Fabiana e Diego. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas

Moacir Cândido do Prado - Aos 51 anos. Deixa os filhos David, Thiago e Renata. O enterro foi realizado no Cemitério Vila Rios, na cidade de Guarulhos

Marco Antonio P. Nince - Ontem. Deixa a mulher, Anna Christina, os filhos Eduardo e Carolina, os irmãos Alexandre e Monica, os pais Arlindo e Ruth

MISSAS

Myrian Therezinha Giannini - Hoje, às 15 horas, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré, (1 mês)

Maria Carlota Botelho Barretto - Hoje, às 17 horas, na Capela São Pedro e São Paulo, localizada na Rua José Griecco, 111, Cidade Jardim (7º dia)

Maria Margarida de Franca Figueiredo - Hoje, às 18 horas, na Capela do Colégio Santa Marcelina, localizada na Rua Cardoso de Almeida, 541, Perdizes (7º dia)

Waldívia Angelieri Auder - Segunda-feira, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (7º dia)

Carlos Neumann - Hoje, às 9 horas, na Igreja de São Judas Tadeu, Avenida Jabaquara, 2.682, Jabaquara (7º dia)

Plinio Buhler Vieira - Hoje, às 15 horas, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, que fica localizada na Rua Brás Cubas, 163, no bairro da Aclimação (7º dia)

Rodrigo Aizawa Porto de Abreu - Amanhã, às 9 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizado na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7ºdia)

CEMITÉRIO ISRAELITA DO BUTANTÃ

Jacob Kaganow - Amanhã, às 9h30 - S R - Q 399 - Sep. 206 (Matzeiva)

Rene Tauil - Amanhã, às 10 horas - S R - Q 392 - Sep. 45 (Shloshim)

Ajzyk Baran - Amanhã, às 10h30 - S R - Q 403 - Sep. 131 (Shloshim)

Elza Szwarcberg Rachulski - Amanhã, às 10h30 - S R - Q 392 - Sep. 54 (Shloshim)

Marco Ezri - Amanhã, às 11 horas - S R - Q 393 - Sep. 93 (Matzeiva)

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO EMBU

Marcos Plonka - Amanhã, às 11 h - S B - Q 14 - Sep. 94 (Matzeiva)