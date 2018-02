Falecimentos

Irene Toscano de Fiori - Aos 95 anos, era viúva. Deixa filhos, noras, netos e bisnetos.

Maria Francisca Dias - Aos 95 anos, era filha de Victalina Messias e Benedito Francisco Dias. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Maria Olivia Paiato Peres - Na sexta-feira, aos 92 anos, era filha de Angela Berti e José Paiato; viúva de Francisco Antonio Peres. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério da Paz.

Aiko Sugamori Sato - Aos 90 anos, era filha de Shizue Sugamori e Kumezo Sugamori. Viúva, deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Constancia de Castro - Aos 81 anos, era filha de Eliza de Castro e Aristides de Castro; casada com Mario Pereira da Silva Mourão. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Maria de Lourdes Solidade da Silva - Aos 77 anos, era filha de Eudocia Maria da Conceição. Deixa os filhos Neide, Alfredo e Maria de Jesus. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na capital paulista.

Corcina Genezia Sabino - Aos 73 anos, era filha de Genezia Thereza de Jesus e Pedro Antonio Virgulino. Viúva, deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis.

Eva Maria Ramos - Aos 68 anos, era filha de Vicentina Pereira dos Reis e João Marcos dos Reis. Viúva, deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Maria das Graças Silva - Aos 65 anos, era filha de Maria Bonifacio Ramos e Genuino Martins; era viúva de Jose Antonio da Silva. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemiterio Parque dos Girassóis.

Marlene de Oliveira - Aos 58 anos, era filha de Joana da Eira de Oliveira e Antonio Marinho de Oliveira. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz, na capital paulista.

João Galdino de Oliveira - Aos 93 anos, era filho de Maria Augusta de Souza e Severino Galdino de Oliveira. Não deixou filhos. O enterro foi realizado no Cemitério do Horto Florestal.

Roberto Martins Dantas Bastos - Aos 82 anos. Deixa a mulher Maria Cecilia Pereira Bastos, as filhas Silvia Bastos de Oliva e Sonia Bastos Sandoli. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório da Vila Alpina.

Natalino Marques - Na quinta-feira, aos 82 anos, era filho de Faustina de Lima e João Marques. Deixa os três filhos Rosangela Marques, Berenice Marques e Alex Mario. O enterro foi realizado no Cemitério de Santana.

Joaquim Jose dos Santos - Aos 61 anos, era filho de Nair Luiza do Carmo e Jose Laurentino dos Santos. Deixa a filha Valkiria Luiza. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Ademar Cafe Fernandes - Aos 58 anos, era filho de Haydee Cafe Fernandes e Ademar Tiago Fernandes. Deixa o filho Gabriel. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Donato Jose Sobrinho - Aos 54 anos, era filho de Idalina Rodrigues de Souza e Manoel Jose Botelho. Deixa filhos. O enterro foi realizou-se no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Jose Manoel dos Santos - Na quinta-feira, aos 43 anos, era filho de Valmira Tertulina dos Santos e Manoel Antonio dos Santos. Deixa os três filhos Flavio, Fabricio e Fagner. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

MISSAS

Carolina Procopio de Araujo Erlichman - Hoje, às 11 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Hebe de Mello Faria - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Edith Kok de Carvalho Geribello - Hoje, às 19 horas, na Capela São Pedro e São Paulo, localizada na Rua Padre José Griecco, 111, Cidade Jardim (1 ano).

Yolanda Pires Soldado - Hoje, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Libero, 100, no Jardim Paulistano (7º dia).

Zilda Giacominelli - Hoje, às 19 horas, na Igreja de Santa Teresinha, localizada na Rua Maranhão, 617, em Higienópolis (7º dia).

Irene Toscano de Fiori - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Cybele Guimarães Barretto - Quarta-feira, às 19 horas, na Igreja Santa Teresinha, que fica localizada na Rua Maranhão, 617, em Higienópolis (7º dia).

Roberto Martins Dantas Bastos - Hoje, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Jesus Monguilod Filho - Hoje, às 19 horas, na Igreja São José, localizada na Rua São José, 743, em Ribeirão Preto (7º dia).

Luiz Fernando Sampaio Gouvea - Quarta-feira, às 9 horas, na Capela da Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (16 anos).

Ricardo Ribeiro de Mendonça - Quarta-feira, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (1 ano).