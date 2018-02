Falecimentos

Nalzira Santos de Jesus - Aos 79 anos, era filho de Maria Pereira dos Santos e Jose Pereira dos Santos. Deixa quatro filhos, Eduardo, Marcos, Edmilson e Zilda. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Magda Santa Clara - Anteontem, aos 65 anos, era filha de Lucia Molina e Otavio Santa Clara; casada com Walter do Amaral. Deixa o filho Marcelo. O enterro foi realizado ontem no Cemitério da Paz.

Carolina Procópio de Araujo Erlichman - Anteontem, aos 62 anos, era filha de Zilda Portugal Procópio de Araujo e Bento Carlos Procópio de Araujo; viúva de Carlos Erlichman. Deixa as filhas Renata e Silvia Procópio de Araujo Erlichman. Também deixa os irmãos Heitor Portugal Procópio de Araujo, casado com Eliana Novaes Procópio de Araujo; Eunice Procópio de Araujo Kalder, com Ingo J. H. Kalder; e Rubens Portugal Procópio de Araujo, com Rubens Souza Campos. O enterro foi realizado no Cemitério do Morumbi.

Olga de Almeida Guimarães - Terça-feira, era viúva de Manoel Carvalho Guimaraes. Deixa as filhas Odete, Marlene, Neide e Ivanete. O enterro foi realizado ontem no Cemitério de Congonhas.

Adolfo Matos - Terca-feira, aos 94 anos, era viúvo de Elvira Mendes Matos. Deixa os filhos Maria, Mariana, Marlene, Luiza, Adriana e Wagner. O enterro foi realizado ontem no Cemitério de Congonhas.

Newton Jose de Alvarenga - Na sexta-feira, aos 81 anos, Deixa a mulher Marlene, os filhos Ana Paula, Flávia e Newtinho, netos e genros. O enterro foi realizado no Cemitério São Paulo, no sábado.

Francisco Troitino Bertolo - Anteontem, aos 75 anos. Deixou a mulher Terezinha, os filhos Jose e Luis, além de netos. A cerimônia de cremação foi realizada no mesmo dia no Cemitério e Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Enio Benito M. Finochi - Domingo, aos 75 anos, em Cotia, na Grande São Paulo. Era solteiro.

Lucidio Teixeira Brandão - Aos 74 anos, era filho de Bazilia Cecilia Brandão e Antonio Teixeira Brandão. Deixa a mulher Marluce e filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis.

Dagoberto Farias - Terça-feira, aos 68 anos. Deixa as filhas Samantha e Sabrina. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas.

Tarcisio Marcilac de Jesus - Aos 67 anos, era filho de Maria de Lourdes de Jesus e Raimundo Teresa de Jesus. Deixa sete filhos, Elias, Edna, Erika, Elaine, Edilaine, Heidi e Edson. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Newton Russo - Ontem, aos 66 anos, Deixa a mulher Maria Tereza Russo, os filhos Guilherme, Matheus e Antonia, bem como a nora Josiane. O velório seguirá hoje, até as 11 horas, no Funeral Home (Rua São Carlos do Pinhal, 376, na Bela Vista), enquanto o enterro será realizado em seguida no Cemitério da Consolação.

Nelson Masaharu Aburaya - Terça-feira, aos 62 anos, era casado com Dirce Toshie Kawasaki Aburaya. Deixa as filhas Claudia e Erika. O enterro foi realizado ontem no Cemitério de Congonhas.

MISSAS

Maria Aparecida (Titi) Braga Fonseca - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Maria Angela Chohfi - Hoje, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Praça Nossa Senhora Aparecida, Moema (7º dia)

Maria Eliza Figueiredo Bologna - Hoje, às 19 horas, na Paróquia de Santa Margarida Maria, localizada na Avenida Lins de Vasconcelos, 2.129, Aclimação (10 anos).

Vera Lucia Lopes Bitar - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Magda Ruth Andrade Silva - Amanhã, às 18h30, na Igreja Nossa Sra. Aparecida, Praça Nossa Senhora Aparecida, Moema (7º dia).

José Armando Ricardi - Hoje, às 9 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Fabio Horta Hanitzsch - Hoje, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Joaquim Carlos Lara Pereira Pinto - Hoje, às 18h30, na Igreja Santa Rita, Campinas (7º dia).

Paulo Sergio Faggin Picchioni - Hoje, às 19 horas, na Igreja Santo Ivo, Largo da Batalha, 189, Jardim Lusitânia (7º dia).

Saul Gomes Ferreira - Amanhã, às 8 horas, na Paróquia São João de Brito, Rua Nebraska, 868, Brooklin, e, às 19h30, na Paróquia São João Bosco, Rua Cerro Corá, 2.101, Alto da Lapa (22 anos).

Enio Benito M. Finochi - Amanhã, às 19h30, na Paróquia Imaculada Conceição, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 2.071, Bela Vista (7º dia).

Neuclayr Martins Pereira (Caio) - Sábado, às 10 horas, na Igreja Nossa Senhora da Esperança, Avenida dos Eucaliptos, 556, Moema (7º dia).

Newton Jose de Alvarenga - Sábado, às 10 horas, na Igreja de Santo Agostinho, localizada na Praça Santo Agostinho, 79, na Liberdade (7º dia).