Falecimentos

Zélia Ornelas Desenzi - Ontem, aos 88 anos. Deixa o marido Salvador Antonio e os filhos João, Maria, Luiz e Jose. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas.

Iracy Teixeira Freddi - Aos 81 anos, era viúva de Ellio Antonio Freddi. Deixa os filhos Hélio, Milton e Norival. A cerimônia de cremação foi ontem no Crematório da Vila Alpina.

Jovelina Martins Andrade - Anteontem, aos 78 anos, era viúva de João Moura da Silva. Deixa os filhos Ozenir, Jose, Geralda, Graça, Paulo, Ailton e Marilene. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas.

Helena Araujo da Silva Rosa - Anteontem, aos 75 anos, era filha de Joana Maria de Jesus e Jose Araujo da Silva. Deixa o filho Celso Luis. O enterro foi realizado no Cemitério de Santana.

Joana Maria de Jesus - Anteontem, aos 74 anos, era filha de Bertulina Maria de Jesus Neta e Firmino dias de Oliveira. Deixa os filhos Valdinee, Jocelia, Alaide e Romerio. O enterro foi realizado no Cemitério da Cantareira.

Lourdes Vallejo Bergamino - Ontem, aos 72 anos, era filha de Maria Vallejo e Jose Manoel Casemiro Vallejo. Deixa os filhos Alfredo Jose e Maria Aparecida. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro, na capital paulista.

Elena Leite Cavalcante - Anteontem, aos 60 anos, era filha de Maria do Carmo Cavalcante e José Leite Cavalcante. Deixa o filho Roseli Cavalcante de Castro. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Fernanda de Jesus Augusto - Aos 68 anos, era casado com Fernando Augusto. Deixa os filhos Eliana, Marcelo e Marco. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Luiza Marilac Gomes - Aos 67 anos, era filha de Maria Natividade Cirino e Pedro Roberto do Nascimento; casada com José Gomes do Egito. Deixa Filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Jocy Mary Costa Sena Santos - Anteontem, aos 44 anos, era filha de Maria Jose Costa Sena e Jocy Santana de Sena. Deixa a filha Juliana. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Min Jae Im - Anteontem, aos 92 anos, era viúvo de Myung Ja Choi.Deixa os filhos Soo Hi, Hung Soon e Kwun Soon. O enterro foi realizado ontem no Cemitério de Congonhas.

Geson Lopes de Oliveira - Anteontem, aos 87 anos, era filho de Julia Maria de Jesus e Euclides Lopes de Oliveira. Não deixa filhos, O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Issa Antonio Bonduki - Na sexta-feira, aos 86 anos, em Brasília, era filho de Ruda Cury Bonduki e Antonio Issa Bonduki. Deixa as irmãs Souad e Rajah, sobrinhos, sobrinhas, sobrinhas-netas e sobrinhos-bisnetos. Era tradutor e intérprete, juramentado no Ministério das Relações Exteriores, onde serviu ao longo de vários governos, e também professor de língua árabe, junto ao Itamaraty. O enterro foi realizado no domingo no Cemitério São Paulo, na capital paulista.

Sebastião Osorio - Anteontem, aos 86 anos, era filho de Margarida Osorio e Ortogantino Osorio. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé.

Silverio Domingues - Anteontem, aos 80 anos, era filho de Amelia Domingues. Deixa a filha Fatima Aparecida. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Jose Custodio Fernandes - Anteontem, aos 78 anos, era filho de Guiomar Custodia de Morais e Sebastião Anselmo Fernandes. Deixa os filhos Cacilda, Claudineia e Anselmo. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Theotonio Ney Rodrigues de Abreu - Anteontem, aos 77 anos, era casado com Ivone Rodrigues de Abreu. Deixa as filhas Nilce, Nalva e Nidia. O enterro foi realizado ontem no Cemitério de Congonhas.

Antonio Jose da Silva - Ontem, aos 72 anos, era filho de Maria Etelvina de Jesus e Jose Alexandrino da Silva. Deixa os filhos Uilson Antonio, Suzana Carolina e Roseli Carolina, O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Antonio Perci Pereira do Prado - Anteontem, aos 68 anos, era filho de Rosa Martineli do Prado e José Pereira do Prado. Deixa o filho Perci Michel do Prado. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Jose Araujo de Oliveira - Ontem, aos 67 anos, era filho de Maria Araujo de Oliveira e Jose Nicolau de Araujo. Deixa os filhos Carlos Alexandre, Luiz Henrique e Filipi Araujo. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Luiz Carlos Cravo Roxo - Anteontem, aos 58 anos, era filho de Precioza dos Santos e João Augusto Ribeiro Cravo Roxo. Deixa o filho Anderson Luiz. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Wanderley Rosa - Anteontem, aos 49 anos, era filho de Isaura Stocco e Sirilo Garcia Rosa. Deixa o filho Guilherme. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Fernando Targino Pereira - Aos 42 anos, era filho de Margarida Candida Pereira e Erbi Pereira; casado com Vania Correia de Araujo Pereira. Deixa Filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Girassóis, na capital paulista.

Clovis da Silva Pereira Ruas - Anteontem, aos 41 anos, era filho de Ednelma da Silva Ruas e Valdemar Pereira Ruas. Deixa os filhos Jhonatan e Debora. O enterro foi no Cemitério de Itaquera.

MISSAS

Maria Teresa Ghirardi Mascarenhas Neves - Hoje, às 19 horas, na Igreja São Luís Gonzaga, na Avenida Paulista, 2.378, Cerqueira César (1 ano).

Maria Eliza Figueiredo Bologna - Amanhã, às 19 horas, na Paróquia de Santa Margarida Maria, Avenida Lins de Vasconcelos, 2.129, Aclimação (10 anos).

Assumpta de Lourdes Graciano Cuoco - Hoje, às 19 horas, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Avenida Morumbi, 8.825, Brooklin (7º dia).

Egypto Palma Guimarães - Hoje, às 9 horas, na Igreja da Consolação, na Praça Roosevelt, (7º dia).

José Eduardo Neves Leite - Hoje, às 10h, na Igreja São José do Jardim Europa, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Aldo Bartholomeu - Hoje, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América (7º dia).

Joaquim Carlos Lara Pereira Pinto - Hoje, às 19h30, no Santuário Nossa Senhora de Lourdes, em Garça, e amanhã, às 18h30, na Igreja Santa Rita, em Campinas (7º dia).

José Armando Ricardi - Amanhã, às 9 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Fabio Horta Hanitzsch - Amanhã, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Paulo Sergio Faggin Picchioni - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Santo Ivo, Largo da Batalha, 189, Jardim Lusitânia (7º dia).