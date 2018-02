Falecimentos

Elza Gnecco Tozzini - Aos 87 anos, era viúva do jornalista filatélico Américo Tozzini. Deixa filhos, netos e bisnetos. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório de Vila Alpina.

Wilma Apparecida Rispoli Marigo - Aos 85 anos. Deixa o marido Carlos Marigo, os filhos Carlos, Ângela Regina, Teresa Márcia, Maria Wilma, Beatriz Helena e João, bem como os netos Maíra Inae, Vanessa, Jana, Arua Doe, Pedro Victor e Greta. O enterro foi realizado ontem no Cemitério São Paulo.

Porcina Izaura de Jesus - Aos 83 anos, era filha de Joviana Izaura de Jesus e Manoel Pereira de Oliveira. Deixa os filhos Jaime e Ana Isaura. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Rita Pereira de Jesus - Aos 82 anos, era filha de Francisca Maria de Jesus e Sebastião Francisco de Jesus. Deixa seis filhos, Nivaldo, Sebastião, Maria, José, Maria Sebastiana e Maria Edinalva. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Magda Ruth Andrade Silva - No sábado, aos 78 anos, era solteira. Deixa a irmã Dinah Santoro, sobrinhos e sobrinhas-netas. A cerimônia de cremação foi realizada anteontem no Crematório da Vila Alpina, na capital paulista.

Dolores Batista de Santana - Aos 74 anos, era filha de Joana Maria dos Santos e JoséBatista dos Santos. Deixa os filhos Severino e Lauriceia. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Zenaide Eugenio de Castro - Aos 73 anos, era filha de Julieta Pires de Castro e Benedicto Eugenio de Castro. Deixa a filha Angela maria. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Rosa Ramos Rodrigues - Aos 59 anos, era filha de Carmen Rodrigues Medonça e Jose Ramos Mendonça. Deixa cinco filhos, Joselita, Aloana, Jaqueline, Warley e Herminio. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Maria das Neves da Silva - Aos 44 anos, era filha de Juventina Josefa da Silva e João José da Silva. Deixa a filha Shirlene. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Cristiane Maria Fabri - Aos 38 anos, era filha de Wilma Therezinha Fabri e João Batista Fabri. Deixa os filhos Juliana, Marcela e Matheus. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Eliane Nunes Charchur Palma - Aos 31 anos, era filha de Irene Nunes Charchur e Ibraim Charchur. Deixa as filhas Nathally, Stefany, Isabelly e Maria Luiza. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na capital paulista.

Arnor Jordão da Silva - Aos 81 anos, era casado com Maria Fernandes Muniz Filha. Deixa os filhos Elizabete, Jose e Ivanildo. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitanos Primaveras, em Guarulhos (SP).

Onofre Pereira - Aos 72 anos, era filho de Maria Cordeira da Silva e Jose Lopes Pereira. Deixa quatro filhos, Geraldo, Jose Onofre, Onofre e Francisco. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras, na capital paulista.

Paulo dos Santos - Aos 68 anos, era filho de Isoleta de Freitas e Jose Luiz dos Santos. Deixa os Fabio e Washington. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Lino Pinheiro dos Santos - Aos 65 anos, era filho de Ines Pinheiro dos Santos e Otavio dos Santos. Deixa as filhas Estela e Fabiana. O enterro foi no Cemitério São Luiz, na capital paulista.

Fenelon Jose Barbosa - Aos 63 anos, era filho de Maria Jose de Souza e Damasio Jose Barbosa. Deixa os filhos Luciano e Rui. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Mauro Moreira Cardoso - Aos 59 anos, era filho de Mirtes de Oliveira Cardoso e Sidnei Moreira Cardoso. Deixa as filhas Simone e Priscila. O enterro foi realizado no Cemitério de Santana.

Raimundo Nonato Pereira Dias - Aos 58 anos, era filho de Raimunda de Oliveira Dias e Joaquim Pereira Dias. Deixa as filhas Patricia e Renata. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Jose Carlos Monteiro Cesar - Aos 58 anos, era filho de Luzia Monteiro Cesar e Vicente Monteiro Cesar. Deixa os filhos Cristiano e Silvana. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Francisco das Chagas Sousa Filho - Aos 55 anos, era filho de Raimunda Maria de Jesus Sousa e Francisco das Chagas Sousa. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Luiz Francisco Alves - Aos 53 anos, era casado com Maria da Gloria Lopes Alves. Deixa os filhos Patricia, Leonardo e Eduardo. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitanos Primaveras, em Guarulhos (SP).

Sergio Massaru Kitamura - Aos 45 anos, era filho de Tereza Katsuko Kitamura e Toyomi Kitamura. Deixa os filhos Pedro Yudi e Gustavo Kenzo. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório da Vila Alpina.

Jeronimo Alves Machado - Aos 40 anos, era filho de Ana Maria Machado e João Alves Machado. Deixa a filha Amanda. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

MISSAS

Maria de Lourdes Pacheco Conceição - Hoje, às 19 horas, na Igreja de São Dimas, localizada na Rua Domingos Fernandes, 588, Vila Nova Conceição (7º dia).

Maria Teresa Ghirardi Mascarenhas Neves - Amanhã, às 19 horas, na Igreja São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, 2.378, Cerqueira César (1 ano).

Primo Ivo Antunes da Rocha - Hoje, às 18h15, na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, localizada na Avenida Pompeia, 1.250, Vila Pompeia (7º dia).

Guilherme Machado Kawall - Hoje, às 12 horas, na Igreja do Perpétuo Socorro, localizada na Rua Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia).

Octavio Menezes Vieira - Hoje, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na Avenida Lacerda Franco, 2, no bairro do Cambuci (7º dia).

Egypto Palma Guimarães - Amanhã, às 9 horas, na Igreja da Consolação, localizada na Praça Roosevelt, (7º dia).

José Eduardo Neves Leite - Amanhã, às 10 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Aldo Bartholomeu - Amanhã, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, localizada na Praça Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América (7º dia).