Falecimentos

Tereza Lilian Malzoni Marchi

- Aos 89 anos. Era filha de Francisco Malzoni Netto e Immacolata Materazzi Malzoni. Foi casada em primeira núpcias com Raymundo Milton de Camargo Marchi e em segunda núpcias com Sinfronio de Souza Campos. Deixa a filha Marília Malzoni Marchi. Velório e enterro foram realizados no Cemitério São Paulo

Virginia Martins Leite - Na segunda-feira, aos 86 anos, era filha de Anna Elisa Martins Leite e Inacio Martins Leite. Deixa a filha Fatima Regina. O enterro foi realizado no Cemitério de Santana

Isabel Furlan - Terça-feira, aos 78 anos. Deixa os filhos Jorge, Sandra e Gislene. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Valdelice Souza dos Santos - Na segunda-feira, aos 73 anos, era filha de Saurentina Souza. Deixa cinco filhas, Luana, Tatiane, Marcia, Maria e Marlene. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha

Tsugiko Oda - Terça-feira, aos 72 anos. Deixa o marido, Shidemi Sadatoshi Oda, e a filha Sueli. Enterro: ontem no Cemitério de Congonhas

Maria do Rosário B. de Oliveira - Aos 60 anos. Deixa o marido, Onerindo, e sete filhos. O enterro foi no Cemitério e Crematório Primaveras

Eliane Kiomi Hinoue - Na terça-feira, aos 36 anos. Era divorciada. Deixa a filha Natália. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas

Bruno Colombo - Ontem, aos 95 anos. Deixa a mulher, Josefina Colombo, filhos, netos e bisnetos. O enterro foi no Cemitério do Araçá

Carlos Olympio Schultz - Na terça-feira, aos 93 anos. Deixa a mulher, Rosalina Gomes de Souza Schultz, e os Adalto, José, Dalvia,Carla e Kátia. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas

Francisco Assis de Araújo - Na terça-feira, aos 87 anos. Era filho de Francisca Ferreira Maia e Francisco Moreira de Araújo. Deixa os filhos Francisco, Maria de Fátima e José. Enterro: Cemitério dos Girassóis

Cyro Barbosa da Gama Bentes - Aos 78 anos. Era filho de Dora Catarina Dümpel Barbosa Bentes e Sylvio Barbosa Bentes. Deixa a mulher, Antonia, os filhos Regina, Silvio, Luiz Felipe e Dora, genro e netos. Eenterro: Cem. Gethsemani

Joaquim Cordeiro Ribeiro - Dia 12, aos 77 anos. Deixa a mulher, Bárbara Antunes Ribeiro, os filhos Marcos, Josué, Claudio, André, Huiram, Sérgio e Tatiana, genro, noras e netos. O enterro foi no Cemitério do Realengo, no Rio de Janeiro

Takahiro Suenaga - Na terça-feira, aos 65 anos. Deixa a mulher, Anita Cabral Suenaga, e os filhos Flávia, Fernanda e Fábio. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas

MISSAS

Bernhard Carlos Benjamin Nick - Hoje, às 7h30, na Capela do Convento das Carmelitas, R. Luiz Vicentin, 612, Campinas; e às 10h na Capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Av. Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia)

Salim Jorge - Hoje, às 18h30, na

Paróquia do Santíssimo Sacramento, R. Tutoia, 1.125, Paraíso (7º dia). Deixa a viúva, Celia Razuk, e os filhos Nicolau e Eliane

Iva Folino Proença - Hoje, às 19h, na Paróquia N. Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Honório Líbero 100, Jardim Paulista (7º dia)

Carlos Antônio Caldeira Brosch - Hoje, 19h30, Paróquia Santa Teresinha, Praça Domingos Correa da Cruz, 140, Santa Teresinha (7º dia)

Lúcia Kawall Filgueiras - Hoje, às 20h30, na Igreja do Calvário, R. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros (30 dias)

Evânio Silveira Nunes Galvão - Amanhã, às 10h, na Igreja S. José, R. Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia)

Hélio de Sá Lobo - Amanhã, às 12h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, R. Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia)

Ruy Assumpção - Amanhã, às 13 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, R. Honório Líbero, 100, Jd. Paulistano (7º dia)

João Carlos da Silva Pinto - Sábado, às 10h, na Capela Nossa Senhora do Sion, Av. Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia). Deixa a mulher, Alda, os filhos Ricardo e Patricia e netos

Ruy de Paula Souza - Sábado, 17h, na Capela de S. Bento, R. Santo Américo, 357, V. Sônia (1 ano)

Guilherme Ribeiro de Moraes -

Sábado, às 17h, na Capela de São Bento, R. Santo Américo, 357, Vila Sônia (15 anos)