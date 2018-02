Falecimentos

Francisca Chagas Veras - Aos 92 anos, era filha de Raimunda Rodrigues Veras e João Eloi Batista. Deixa quatro filhos, José de Deus, José Aparecido, José Ribamar e José Marcondes. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Thereza Camacho Perossi - Aos 85 anos, era filha de Anna Delgado e João Camacho Moreno. Deixa quatro filhos, Rubens Antonio, Marlene Therezinha, Roberto e Renato Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Lucia Pereira da Silva - Aos 84 anos, era filha de Julia de Moraes Santos e Benvindo Pereira dos Santos. Deixa as filhas Miriam Aparecida e Luzia Cristina. O enterro foi no Cemitério do Campo Grande.

Maria Ribeiro Vasconcelos - Aos 82 anos, era filha de Francisca Alves da Silva e Nicodemo Ribeiro Vasconcelos. Deixa quatro filhos, Marcelo, Sergio, Rita e Luiz. O enterro foi no Cemitério da Saudade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Angelina de Freitas Vieira - Aos 80 anos, era filha de Carlota de Freitas e Manuel Vieira. Deixa o casal de filhos Maria Rita e Jose Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Ana rosa de Oliveira - Aos 75 anos, era filha de Maria Oliveira dos Santos e Sabino Angelo Rodrigues. Deixa sete filhos, Romualdo, Rivaldo, Reinaldo, Rubens, Eremita, Anisia e Manoel. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Marlene Bello Aboarrage - No sábado, aos 74 anos. Deixa o marido Antonio Michel Aboarrage, os filhos Antonio Michel e sete netos, Carlos Alexandre e Milene. O enterro foi realizado no Cemitério São João Batista, em Itapetininga.

Maria Jose de Souza - Aos 62 anos, era filha de Olindina Maria da Conceição. Deixa quatro filhos, Maria da Conceição, Rosimere Maria, Sandra Maria e Jose Rosimauro. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Geni Alves de Souza - Aos 61 anos, era filha de Maria Alves de Souza e Jose Alcides de Souza. Deixa seis filhos Jailton, Gildenir, Maria Tereza, Joelma, Thamires e Gilberto. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Terezinha Pereira dos Santos - Aos 60 anos, era filha de Maria Jesus dos Santos e Augusto Pereira dos Santos. Deixa três filhos, Epitacio, Marcia e Cristina. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa I.

Estela Buzzoni - Aos 58 anos, era filha de Maria Celeste Coelho Buzzoni e Wilson Buzzoni. O enterro foi no Cemitério do Horto Florestal.

Ana Maria Mendonça Herz - Aos 57 anos, era filha de Alda Ivo Mendonça e Aury Mendonça. Deixa quatro filhas, Alessandra, Michele, Fernanda e Nayara. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I, na capital paulista.

Lindomar Schwinden - No sábado, aos 96 anos. Deixa a irmã Maria Eugenia, sobrinhos e sobrinhos-netos. O enterro foi realizado no Cemitério Gethsemani, no Morumbi.

Eugenio Victorello - Aos 91 anos, era filho de Francisca Fraga e Antonio Victorello. Deixa os filhos Eduardo e Rroberto. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório da Vila Alpina.

Antonio Fernandes Bogalho - Aos 86 anos, era filho de Erminda Fernandes e Adelino Fernandes Bogalho. Deixa o filho Jose Jordão. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Gasparino Jose do Nascimento - Aos 84 anos, era filho de Cordelia Maria de Santana e Rogaciano Jose do Nascimento. Deixa três filhos, Jonas, Nilton e Edenilson. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Antonio Fernandes Bugalho - Aos 84 anos, era filho de Amelia Cezar e Joaquim Fernandes Bugalho. Deixa cinco filhos, Cristine, Rachel, Luciano, Alvaro e Flavia. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Benedicto Hessel - Aos 78 anos, era filho de Genoveva Gottsfritz Hessel e Chrispim Hessel. Deixa três filhos, Rodrigo, Daniela e Juliana. O enterro foi realizado no Cemitério de Santo Amaro.

Omar Firmino Guedes - Aos 78 anos, era filho de Olga Cremonine Guedes e Olegario Saturnino Guedes. Deixa quatro filhos, Estela Dalva, Fatima, Almir e Marcelo. O enterro foi no Cemitério da Penha.

Salvador José Troise - Aos 72 anos, era professor. Deixa a mulher Marília, filhos, noras e netas. A cerimônia de cremação foi no Cemitério e Crematório Memorial Parque Paulista.

Mauro Rodrigues de Barros - Aos 71 anos, era filho de Iracema Mathias Alves de Barros e Sylvio Rodrigues de Barros. Deixa seta filhos, Marcio Jose, Walter, Wagner, Luciana, Daniella, Regina e Lidiane. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Manoel Joaquim de Azevedo - Aos 70 anos, era filho de Jovita Idalina de Azevedo e Antonio Alvaro de Azevedo. Deixa três filhos, Ricardo, Rinaldo e Renata. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé.

Luiz Claudio da Silva - Aos 63 anos, era filho de Annizia Terto da Silva e Manoel Felintro da Silva. Deixa o casal de filhos Anderson Henrique e Andressa Luiza. O enterro foi realizado no Cemitério de Itaquera.

Miguel Ramos de Magalhães - Aos 57 anos, era filho de Benonilia Ramos de Moura e Eloi Jose de Magalhães. Deixa o filho Jeferson Henrique. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Valdir Cristino - Aos 57 anos, era filho de Helena Pereira e Inacio Cristino. Deixa o filho Wanderley. O enterro foi realizado no Cemitério do Campo Grande.

Jose Domingos Gomes - Aos 53 anos, era filho de Maria Miranda Gomes e Jose Inacio Gomes. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Adjair Navarro - Aos 44 anos, era filho de Rosa de Paula Navarro e Benedicto Navarro. Deixa os filhos Andressa e Victor. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Francisco Elenildo Cavalcante Martins - Aos 41 anos, era filho de Raimunda Cavalcante Martins e Manoel Braga da Silva. Deixa três filhos, Leandro, Caroline e Israel. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz, na capital paulista.

Moises Alves de Lima - Aos 40 anos, era filho de Eunice Maria Alves de Lima e Manoel Diogo de Lima. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Agnaldo Santos de Souza - Aos 36 anos, era filho de Armanda Santos de Souza. Deixa os filhos Ingrid e Alaf. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

MISSAS

Enedina Martinelli - Amanhã, às 19h30, na Paróquia do Divino Espírito Santo, Rua Frei Caneca, 1.047, Cerqueira César (7º dia).

Myrian Therezinha Giannini - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Avenida Doutor Arnaldo, Sumaré (7º dia).

Neide Brunelli Machado - Amanhã, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Umberto Aprile - Hoje, às 11 horas, na Igreja São José, localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Victor Carlos Casabona - Amanhã, às 11 horas, localizada na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Roberto Lima Villares - Amanhã, às 12 horas, no Mosteiro de São Bento, na Rua Dom Gerardo, 68, centro, Rio de Janeiro (7º dia).

Salvador José Troise - Amanhã, às 19 horas, na Paróquia Sant'Ana, localizada na Rua Regina Badra, 282, Alto da Boa Vista (7º dia).