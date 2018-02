Falecimentos

Benedita Ferreira Malengo - Aos 93 anos, era filha de Perciosa Ribeiro e Marcelino Maria Ferreira. Deixa a filha Elisabeth. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Conceição dos Santos Melanda - Aos 90 anos, era filha de Carolina dos Santos e Manoel dos Santos Paulo. Deixa quatro filhos Manoel, Aparecida, Maria do Carmo e Luiz Carlos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Pinheiros.

Maria Jose Aparecida Leme - Aos 90 anos, era filha de Maria Jacinta de Faria e Jose Gomes de Brito. Deixa as filhas Raquel e Marilu. O enterro foi realizado no Cemitério de Santo Amaro.

Nadir dias Nogueira - Aos 86 anos, era filha de Maria Augusta de Paula Dias e José David Dias. Deixa quatro filhos, Maria Tereza, Maria de Lourdes, Luiz Alberto e Maria Helena. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Formosa II.

Lenir Rizzi Teixeira - Aos 69 anos, era filha de Idalina Rodrigues Rizzi e Guerino Setimo Rizzi. Deixa três filhos, Laercio, Lilian e Luciana. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Maria da Penha Ferreira - Aos 66 anos, era casada com Benedito Ferreira. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos (SP).

Maria da Ascenção de Aquino - Anteontem, aos 66 anos, era casada com José Gustavo Cardozo de Aquino, Deixa os filhos Daniel, Marcos Paulo, Marcelo, Maria Luiza, Maria Eduarda e Gustavo Lopes. A cerimonia de cremação foi realizada no Cemitério e Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (SP).

Maria Ovidia da Silva - Aos 63 anos, era filha de Severina Cavalcante Albuquerque. Deixa cinco filhos, Paulo Jose, Sebastião, Paula Maria, Leia Aparecida e Salvador. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cahoeirinha.

Maria Lopes de Oliveira - Aos 60 anos, era filha de Rosa Pereira de Almeida e Vicente Lopes de Almeida. Deixa quatro filhos Simone, Solange, Sandro e Silmara. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá, ana capital paulista.

Damaris Bernardinelli -Aos 55 anos. Deixa quatro filhos, Eduardo, Edson, Erik e Elaine. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos (SP).

Iolanda Russo - Aos 41 anos, era filha de Julia Dendal Russo e Jose Russo. Deixa dois filhos, Luis Guilherme e Francisco Antonio. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Octávio Agmont Silva - Aos 100 anos, era viúvo de Maria Ferraz da Silva. Deixa os filhos Wander, Walder, Wladimir, Noely e Nancy, bem como 11 netos e 12 bisnetos. O enterro foi no Cemitério Gethsemani, no Morumbi.

Luiz Curto - Aos 87 anos, era filho de Umbelina Silva e João Curto. Deixa o casal de filhos Joaquim e Maria Elena. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Bonifacio Rodrigues da Silva - Aos 83 anos, era filho de Joana Josefa de Jesus. Deixa quatro filhos, Osvaldino, Cleonice, Marlene e Elizabete. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Dario Scorzato - Aos 81, era casado com Luzia Scorzato. Deixa filhos e netos. O enterro foi realizado no Cemitério do Araçá.

Manoel Rogerio Filho - Aos 80 anos, era casado com Zilda Rogerio da Silva. Deixa os filhos Manoel, Marcia, Margareth, Marcio e Milton marcos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Jose Pereira da Silva - Aos 77 anos, era filho de Ana Barbosa de Oliveira e Joaquim Pereira da Silva. Deixa a filha Mirian Mansano da Silva. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Antonio Raimundo de Assis Neves - Anteontem, aos 68 anos, era casado com Maria Vilalba de Oliveira Neves. Deixa os filhos Nisia, Julia e Taciano. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas.

Wilibaldo Martos Fernandes - Aos 64 anos, era filho de Feliza Martos Fernandes e Maximiliano Fernandes. Deixa dois filhos, Daniel e Otavio. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Roberto Tomas Soares - Aos 58 anos, era filho de Rita Vieira Soares e João Jose Soares. Deixa três filhos, Simone, Roberta e Felipe. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Leonardo Dias - Aos 56 anos, era casado com Renilde Dias. Deixa um filho. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério e Crematória Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

Jailton Santos Souza - Aos 55 anos, era filho de Julieta Santos de Souza e Antonio José de Souza. Deixa cinco filhos, Gledson, Shirleide, Sheila, Allison e Edson. O enterro foi no Cemitério de Itaquera.

Walter Bento Ribeiro - Aos 51 anos, era filho de Ana Maria Bento Ribeiro e João Bosco Bento Ribeiro. Deixa três filhos, Hanna Beatriz, Wagner e Cristiane Mayara. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

Geraldo Norato - Aos 49 anos, era filho de Dejanira Norato e Nascimento Gomes Batista. Deixa dois filhos, Jesse e Jesiel. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Formosa II.

Sebastiao Ferreira Veras - Aos 48 anos, era filho de Cicera Martins Veras e Antonio Ferreira de Oliveira. Deixa o filho Hugo. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I, na capital paulista.

Sergio Francisco de Oliveira - Aos 39 anos, era filho de Edna Maria Pereira de Oliveira e Valmir Francisco de Oliveira. Deixa o casal de filhos Ana Carolina e Rafael. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

MISSAS

Flavia Yuli Tanaka Pereira Olivera - Amanhã, às 9h45, na Capela do Colégio Santa Cruz, localizada na Rua Orobo, 277 (portão 11), Alto de Pinheiros (7º dia).

Annita Baccelli Farah - Amanhã, às 12h15, na Paróquia Coração Imaculado de Maria (Capela da PUC/SP), localizada na Rua Monte Alegre, 948, Perdizes (7º dia).

Wanda de Albuquerque Schmidt - Amanhã, às 14h30, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (1 mês).

Pierre Esteves - Hoje, dia 5, às 11 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Jorge Pires do Rio - Hoje, às 17 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, que fica localizada na Rua Dinamarca, 32, no Jardim Europa (7º dia).

Fritz Fornaçon Filho - Hoje, às 20 horas, na Igreja de São Judas Tadeu, localizada na Avenida Jabaquara, 2.682, Jabaquara (7º dia).

Octávio Agmont Silva - Amanhã, às 15h30, na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, localizada Avenida dos Eucaliptos, 556, Moema (7º dia).