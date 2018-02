Falecimentos

Maria Elisa de Ol. Velloso - Segunda-feira, aos 90 anos, era viúva. Deixa os filhos Marieulalia, Jaime, Sebastião Dalmar, Marilisa e Marieuza, bem como netos. A cerimonia de cremação foi realizada no anteontem no Cemitério e Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (SP).

Philomena Maria da Silva - Aos 90 anos, era filha de Emilia Maria da Conceição e Joaquim Pereira de Morais. Deixa a filha Maria Freire. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Lucia Capezzuto de Santis - Aos 80 anos, era filha de Giovana petillo Capezzuto e Francesco Paolo Capezzuto. Deixa o filho Rafael. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Myrian Therezinha Giannini - Ontem, aos 78 anos. Deixa os filhos Tito Junior, Fausto e Rita, bem como netos e um bisneto. O velório e o enterro foram no mesmo dia, no Cemitério do Morumbi.

Corina da Cruz - Anteontem, aos 78 anos, era viúva de Francisco Hercilia da Cruz. Deixa os filhos Carlos, Paulo, Selma e Tania. O enterro foi realizado no Cemitério de Congonhas, na capital paulista.

Maria do Carmo S. Dabbur - Ontem, aos 69 anos. Deixa o marido Sergio Dabbur, três filhas e três netos. O enterro será realizado hoje, às 9 horas, no Cemitério São Paulo.

Maria Myriam de Albuquerque - Aos 67 anos, era casada com Jose Soares de Albuquerque. Deixa os filhos Maria do Socorro, Auxiliadora, Maria do Carmo, Maria Cleonice, Maria da Graca, Paulo, Jose, Maria da conceicao e raquel. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos.

Maria Nazareth do Espirito Santo - Aos 61 anos, era filha de Ana Domingues do Espirito Santo e Magno do Espirito Santo. Deixa os filhos Hortensia Nazareth e Odilon Jose. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Cicera Gomes dos Santos - Aos 56 anos, era filha de Maria Gomes de Oliveira e Jose Avelino dos Santos. Deixa dois filhos, Maria Eliane e Edson. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa I.

Lucia Massako Mituyama Vieira dos Santos - Anteontem, aos 50 anos, era viúva de Gilvan Vieira dos Santos. Deixa os filhos Talita e Anita. O enterro foi realizado no ontem Cemitério de Congonhas.

Sebastiao Thomaz - Aos 86 anos, era filho de Margarida Venancia de Jesus e Manoel Thomaz. Deixa quatro filhas, Sonia Thomaz, SilvanaThomaz, Eliana Thomaz e Analice Thomaz. O enterro foi realizado no Cemitério da Cantareira.

Shiguemori Shirakawabe - Anteontem, aos 82 anos, era casado com Aiko Shirakawabe. Deixa os filhos Sergio, Luiz e Cleide. O enterro foi no Cemitério de Congonhas.

Makari Kibireff - Na segunda-feira, aos 82 anos, era viúvo de Mary Kibireff. Deixa os filhos George. O enterro foi realizado ontem no Cemitério de Congonhas.

Jun Hanyu - Ontem, aos 77 anos.era solteiro e não deixa filhos. O enterro foi realizado ontem no Cemitério de Congonhas.

Umberto Aprile - Aos 75 anos. Deixa mulher, filhos e netos. O enterro foi realizado anteontem no Cemitério Ghetsemani.

Jesuino alves martins - Anteontem, aos 73 anos. Deixa os filhos Marcio, Marcelo, Murilo, Marco, Isabelle e Talissa. O enterro foi ontem no Cemitério de Congonhas.

Joaquim Santos de Lima - Aos 83 anos, era filho de Etelvina Fagundes dos Santos e João Portela da Lima. Deixa três filhos, Airton, Vera e rita. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Josanias Castanha Braga - Na segunda-feira, aos 68 anos, era casado com Darcy Correa Braga. Deixa os filhos Josanias, Daisy e Daniela. O enterro foi realizado ontem no Cemitério de Congonhas.

Francisco Jose Montone - Aos 65 anos, era filho de Marcilia Reimberg Montone e Norberto Montone. Deixa cinco filhos, Glaucia, Telma, Isis, Fabio e Denis. A cerimônia de cremação foi realizada no Crematório de Vila Alpina.

João Bosco Cunha Gomes - Aos 62 anos, era filho de Mirtes Cunha Gomes e João Pereira Gomes. Deixa seis filhas, Jesse, Jaqueline, Patricia, Sandra, Adriana e Daiane. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa II.

Rubens Dias dos Santos - Aos 57 anos, era filho de Inez Rufino dos Santos e Antonio Dias dos Santos. Deixa o filho Kevin Dias dos Santos. o enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Clesio Pinto de M. Neto - Aos 53 anos, era casado com Maria Lucia Souza Magalhaes. Deixa as filhas Viviane e Natalia. O enterro foi realizado ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos.

Luiz Alberto de Jesus Costa - Aos 48 anos, era casado com Telma Nunes Costa. Deixa o filho Luiz fernando. O enterro foi ontem no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras, em Guarulhos.

MISSAS

Zaira Ramos - Hoje, às 12 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Praça Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia).

Ivany Bueno Doria - Hoje, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, localizada na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (1 mês).

Sandra Celso Antonio Fortunato - Amanhã, às 12 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Rua Honório Libero, 100, no Jardim Paulistano (7º dia).

Kathia Myrna Cristofani de Moura Coutinho - Amanhã, às 17 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 ano).

Sergio Maria Sydow Filho -Hoje, às 18 horas, na Igreja Imaculado Coração de Maria, localizada na Rua Jaguaribe, 735, Santa Cecília (7º dia).

Antonio Nelson Martins - Hoje, as 18h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema (7º dia).

Pierre Esteves - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Jorge Pires do Rio - Amanhã, às 17 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, localizada na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).