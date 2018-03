Falecimentos

Rosina Tavares Rosa - Dia 4, aos 85 anos. Era filha de Diva Tavares Rosa e João Jorge Rosa. O enterro foi realizado no Cemitério da Paz

Susette Cavicchili Lucatto - Dia 3, aos 55 anos. Era filha de Iracema Cavicchioli Lucatto e Honório Leopoldo Lucatto. Deixa o filho Fernando. O enterro foi no Cemitério de Vila Mariana

Olga Amaral de Mello (Geralda) - Dia 7. Era viúva de Francisco Carreiro de Mello. Deixa filhos, netos e bisnetos. O enterro foi no Cemitério Congonhas

Orestes de Azevedo Júnior - Dia 3, aos 88 anos. Era filho de Elvira Espíndola de Azevedo e Orestes Telles de Azevedo. O enterro foi no Cemitério Campo Grande

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Francisco Rebouças Novelleto - Dia 3, aos 86 anos. Era filho de Vetrúlia Ciam e Olegário Novelleto. Deixa os filhos Ricardo e Miriam. O enterro foi no Cemitério Santana

Archimedes Tizzianelli - Dia 4, aos 83 anos. Era filho de Maria Francisca do Carmo e Luiz Tizzianelli. Deixa a filha Renata. O enterro foi no Cemitério do Tremembé

Sebastião Décio Abujamra - Dia 3, aos 80 anos. Era filho de Alice Ribeiro Abujamra e Abraão Abujamra. Deixa o filho Décio. O enterro foi no Cemitério Santana

Arthur Victor Lerner - Dia 6, aos 78 anos. Era filho de Yael e Joshua Lerner. Deixa a mulher, Marival, os filhos Lilian, Daniel e Deborah, irmã, genro, nora e netos

Benedicto Bernardo Soderini Ferracciu - Dia 4, aos 76 anos. Era filho de Erothides de Barros Lobo Ferracciu e Luiz Soderini Ferracciu. Deixa o filho Roberto Carlos. Enterro: Cemitério do Morumby

Laércio dos Santos Silva - Dia 4, aos 76 anos. Era filho de Carmella Mantoni e José dos Santos Silva. Deixa os filhos Maria Cristina, Eliana, Laércio e Celso

Manoel Pimenta Gomes - Dia 7 de agosto, aos 73 anos. Era filho de Joaquim Afonso Gomes e Adelaide de Amorim Pimenta Gomes. Deixa o irmão, João Pimenta Gomes, e sobrinhos. O enterro foi realizado no Cemitério de Vila Formosa

Jerônimo Conte - Dia 4, aos 72 anos. Era filho de Tereza Ribeiro e José Conte. Deixa os filhos Alberto, Alexandre e Camila

Francisco Reynaldo Hatzlhoffer - Dia 3, aos 62 anos. Era filho de Flávia C. Hatzlhoffer e Francisco Hatzlhoffer. Deixa os filhos Alexandre, Amanda e Alessandra

Silvio Marcelo Fernandes - Dia 4, aos 56 anos. Era filho de Hermínia M. Fernandes e Antônio Fernandes. Enterro: Cemitério S. Pedro

MISSAS

Ivany Bueno Doria - Hoje, às 18h30, na Igreja S. Gabriel, Av. São Gabriel, 108, Itaim-Bibi (7º dia)

Olga Nobrega Schunn - Hoje, 19h, Colégio Santo Américo, R. Santo Américo, 275, Morumbi (7º dia)

Magdalena Leme Penteado Cardoso - Amanhã, às 12h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Rua Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia)