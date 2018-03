Falecimentos

Laurentina Rosa dos Santos Silva - Dia 28, aos 78 anos. Era filha de Amélia Rosa dos Santos e Antônio Pedro dos Santos. Deixa os filhos Dinaides, José Carlos, Laides, Roberto e Leidejane. O enterro foi no Cemitério Parque dos Pinheiros

Nair Grave Paschoaloni - Dia 28, aos 75 anos. Era filha de Maria do Rosário Grave e Manoel Luiz Grave. Deixa os filhos Carlos e Kati. O enterro foi no Cemitério Bela Vista

Maria Aparecida de Souza Silva - Dia 28, aos 46 anos. Era filha de Enedi Mendes de Souza e João Fernandes de Souza. Deixa a filha Juliana. Enterro: Cem. Jaraguá

João Domingos Scaion - Dia 28, aos 97 anos. Era filho de Elisa Bacin e Luiz Scaion. O enterro foi realizado no Cemitério Campo Grande

Moacir de Souza Viana - Dia 24, aos 89 anos. Deixa a mulher, Jacira Rodrigues Viana, e os filhos Moacir, Vera, Sandra e Júlio, genros, noras e netos. O enterro foi no Cemitério Vale da Paz, em Itapetininga/SP

Barnabé Antônio dos Santos - Dia 27, aos 86 anos. Era filho de Maria da Conceição e Antônio José dos Santos. Deixa as filhas Maria do Carmo e Enedice. O enterro foi realizado no Cemitério Parque dos Pinheiros

Rubio Pupo - Dia 30, aos 83 anos. Era viúvo de Maria Olga Braga Pupo. Deixa o filho Eduardo Pupo. O enterro foi no Cemitério São Paulo

Galdino de Almeida - Aos 80 anos. Deixa a mulher, Ana de Jesus Almeida, e os filhos Sueli, Rosa, Irene, José, Sônia, Marli, José Carlos, José Ricardo e Noeli. O enterro foi no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras

Ismail da Silva Lima - Dia 27, aos 72 anos. Era filho de Constância da Silva Lima e Ismael Amaro de Lima. Deixa os filhos Ariel, Cássio e Ariana. O enterro foi no Cemitério do Carmo

João Nogueira Bonfim - Aos 69 anos. Deixa cinco filhos. O enterro foi no Cemitério Pq. dos Ipês

MISSAS

Clovis Hassun - Hoje, às 18h30, na Igreja São Gabriel, Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista, e às 19h30 na Paróquia Santa Rosa de Lima, Rua Azuil Loureiro, 1.483, no Guarujá (7º dia)

Shirley Ennor Petheram - Amanhã, às 10h, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, Alameda Lorena, 665-A, Jardim Paulista (3 anos)

Alaôr José Gomes - Amanhã, às 13h30, na Capela da PUC, Rua Monte Alegre, 498, Perdizes (7º dia)

Georgette Dacca Mattar - Amanhã, 17h, Paróquia S. José, R. Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 ano)

Lina Rafanelli - Amanhã, às 17h, na Igreja Maria Imaculada, Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2.071 (7º dia)

Angelina Burti de Castro - Amanhã, 18h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Aclimação, Rua Brás Cubas, 163, Aclimação (7º dia)

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO BUTANTÃ

Matzeiva:

Millia Bahbouth - Amanhã, às 11h30, S R G, Q 28, Sep. 46A