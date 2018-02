Falecimentos

Maria Ferreira de Paiva - Dia 20, aos 81 anos, era filha de Rosalina de Almeida e Antonio Ferreira de Paiva. Deixa os filhos Armando e Edison. O enterro foi no Cemitério do Horto Florestal.

Ana de Jesus Pereira Esposito - Dia 19, aos 79 anos. Deixa as filhas Jussara e Jucimara Regina. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Maria Borges dos Santos - Dia 20, aos 70 anos, era filha de Raimunda Lopes do Nascimento e Francisco Borges dos Santos. Deixa os filhos Raimundo, Antonio, Daria, Maria Graciete, Maria Lucia e Antonio Maria. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Maria Aparecida Virgilato - Dia 20, aos 68 anos, era filha de Geralda Dias de Oliveira e Joaquim Virgilato. Deixa os filhos Jose Eduardo, Silmara e Ailton. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ester Dias Campos de Oliveira - Dia 20, aos 44 anos, era filha de Edith Maria Dias Campos e Estanislau Dias Campos. Deixa a filha Aline Aparecida. O enterro foi no Cemitério do Lageado.

Milton Barros de Castilho - Aos 88 anos, era advogado. Deixa as filhas Marina e Regina, genros, netos e bisnetos. O corpo foi transladado para o Crematório de Vila Alpina.

JoséBoedo Naya - Dia 19, aos 83 anos, era filho de Concepcion Naya e João Boedo. Deixa os filhos Maria Conceição, Maria Dolores, Ricardo Antonio e Sandra Regina. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Eurico Costa Palito - Dia 19, aos 67 anos, era filho de Maria Costa Palito e Eurico Borges Palito. O enterro foi no Cemitério do Tremembé.

Claudio Cabral de Rezende - Dia 19, aos 60 anos, era filho de Olanda Molena de Rezende e Jose Cabral de Rezende. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

MISSAS

Ely Carvalho Azzi - Hoje, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 100, no Jardim Paulistano (in memoriam).

Cristina Pastorello Albano - Hoje, às 19 horas, na Igreja de São Domingos, na Rua Caiubi, 164, em Perdizes (7º dia).

Angela Bignardi Vassimon - Hoje, às 19h30, na Paróquia da Imaculada Conceição, Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 2.071, Cerqueira César (7º dia).

Altemira de Barros Vicente de Azevedo - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 mês).

Wilma Cruz Marques dos Santos - Amanhã, às 20 horas, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, Rua Domingos de Morais, 2.387, Vila Mariana (1 ano).