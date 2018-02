Falecimentos

Maria Joana de Jesus - Dia 10, aos 85 anos. Deixa os filhos Maria do Carmo, Maria Antonia, João Moreira e Maria Luiza. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Sonia Maria Brogiolo Tafuri - Dia 10, aos 68 anos. Deixa o filho Danilo Brogiolo Tafuri. O enterro foi no Cemitério São Paulo.

Yassuno Nishino - Dia 13, aos 95 anos, era filho de Yoshihei Hoshino e Koyo Nishino; viúvo de Yahei Nishino. Deixa os filhos Seigo, Mutuco, Tereza, Elza, Vitor, Rita, Nobuko e Edite. O enterro foi realizado no Cemitério da Paz.

João Correia da Silva - Dia 10, aos 83 anos. Deixa os filhos Silvia Regina, Marcia Cristina, Alex e Talita. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Antonio Rebelo da Cunha - Dia 10, aos 65 anos. Deixa os filhos Aguinaldo, Sandra e Aparecida. O enterro foi no Cemitério do Horto Florestal.

MISSAS

Julieta Gennari de Souza e Silva (Vó Odila) - Domingo, às 10 horas, na Capela do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Avenida Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia).

Esther Affonso Martinelli - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta), Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105 Alto de Pinheiros (7º dia).

Izolete Zolko - Hoje, às 18h30, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, Alameda Lorena, 665A, Jardim Paulista (7º dia).

May Nista - Hoje, às 19h30, na Igreja Imaculada Conceição, Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2.071, Bela Vista (7º dia).

Maria Alice Ferreira de Almeida Schlatter (Ninha) - Amanhã, às 15 horas, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Avenida Doutor Arnaldo, 1.831, Alto do Sumaré (in memoriam).

Jay Arruda Toledo Piza - Amanhã, às 17 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (centenário de nascimento).

João Carlos de M. Keunecke - Hoje, às 20 horas, no Santuário São Judas Tadeu (igreja nova), na Avenida Jabaquara, 2.682, no Jabaquara (1 mês).

Jose Maria Teixeira Ferraz - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São Pedro e São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 31, no Parque Morumbi / Cidade Jardim (4 anos).

Osmar Sanna - Amanhã, às 14h30, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 100, no Jardim Paulistano (1 ano).

Philippe Salim Sarrouf - Amanhã, às 17 horas, na Igreja do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, Avenida Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia).