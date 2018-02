Falecimentos

Clorinda Rossatti Casali - Dia 13, aos 92 anos, era viúva de Tulio Casali. Deixa os filhos Luiz, Carlos, Maria Lucia e Maria Bernadete, netos e bisnetos. O enterro será hoje, às 11h, no Cemitério Gethsemani.

Deolinda Tremonti de Angelis - Dia 1º, aos 81 anos. Deixa as filhas Roseli Aparecida, Vera Lucia e Elaine Maria. O enterro foi realizado no Cemitério do Jaraguá.

Maria de Lourdes Lattuf Zanaga - Dia 9, aos 72 anos, era viúva de Pietro Zanaga. Deixa os filhos Pietro, Romeo, Danilo e Roberto; os netos Pietro, Isabella, Lorenza, Luigui e Gianluca; as noras Heloisa, Janaina, Sandra e Cristina. O enterro foi no Cemitério de Congonhas.

Maria Alice Ferreira de Almeida Schlatter (Ninha) - Dia 7, aos 56 anos. Deixa mãe, filhos, parentes e amigos.

Cyrillo Eloy Pessoa de Barros - Dia 19 de maio, aos 95 anos, em Mogi Guaçu (SP). Deixou mulher, filhos, netos, bisnetos e irmãos. O enterro foi realizado no Cemitério da Consolação.

Anisio Ribeiro da Cruz - Aos 85 anos, era casado com Zulmira Ferreira da Cruz. Deixa os filhos Jorge, Maria Salete, João e Maria. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos (SP).

João Ferreira Pimenta - Aos 79 anos, era viúvo de Alzira de Oliveira Pimenta. Deixa os filhos Angelo e Angela. O enterro foi no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos (SP).

Milton Galvanini - Dia 11, aos 77 anos, era casado com Thereza Layr da Silveira Galvanini. Deixa os filhos Luis Gustavo e Monica Thereza. O corpo foi transladado para o Cemitério e Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (SP).

Shigueo Tani - Dia 12, aos 76 anos. Deixa a mulher Luzia Teruko, os filhos Sergio, Silvio, Dirce e Diva, o genro Luis Ricardo e os netos Otavio e Leticia. O enterro foi no Cemitério do Morumbi.

MISSAS

Maria de Lourdes Azevedo Alves - Hoje, às 18h30, na Igreja São Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (1 ano).

Flávio Di Giorgi - Hoje, às 18h30, na capela do ensino fundamental do Colégio Santa Cruz, Avenida Arruda Botelho, 255, Alto de Pinheiros (1 mês).