Falecimentos

Terezinha M. R. Ferreira - Aos 75 anos. Deixa o marido José, os filhos Wilson, Odete, Jaci, Vanusa, Luciano, Jurandir, Rosangela, Edson (in memoriam), Cicero (in memoriam) e Juraci (in memoriam). O enterro foi no Cemitério e Crematório Primaveras.

Delmira Rocha Costa - Aos 69 anos. Deixa o marido Antonio João, os filhos Maura, Patricia, Alexandre e Andressa. O enterro foi no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos (SP).

Francisco Darci Vasconcellos Malheiros - Dia 25, aos 84 anos, em São João da Boa Vista (SP), era filho de Maria Vaz Malheiros e Francisco Vasconcellos Malheiros. Deixa filhas, genros, netos e netas. O enterro foi na mesma cidade.

Mario Augusto do Nascimento

- Dia 5, aos 84 anos. Deixa mulher, filhas, netos e genro, O enterro será hoje, às 11h30, no Cemitério da Quarta Parada.

Eduardo Augusto Velloso Roos - Dia 4, aos 83 anos. Deixa a mulher Vera Helena, os filhos Eduardo, Vera, Vera Lucia, Luis Eduardo, Cecilia, Pedro, Ude e Flávio, e netos. O enterro foi no Cemitério da Consolação.

Alfredo Bastos - Dia 2, aos 75 anos, era filho de Elizabeth Bizarro Bastos e José Fernandes Bastos. Deixa a mulher Neuza e os filhos Alfredo e Simone. O enterro foi no Cemitério de Congonhas.

José Claudio Peixoto Mendes - Dia 4, aos 72 anos, era produtor executivo de teatro. O corpo foi transladado para o Crematório de Vila Alpina.

Milton Ciriaco Forastiero - Dia 4, aos 71 anos. Deixa a mulher Neusa, a filha Suyanne, o neto Enzo e genro. O enterro foi no Cemitério do Morumbi.

Armando Russo - Aos 70 anos. Deixa a mulher Maria e os filhos Fernando, Ilze e Marina. O enterro foi no Cemitério e Crematório Primaveras, em Guarulhos (SP).

MISSAS

Wadih Helú - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (1 ano).

Plinio Sergio da Rocha Mattos - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta), Avenida Professor Frederico Herrmann Junior, 105, Alto de Pinheiros (7º dia).

Luiz Felipe Hermeto - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Copacabana, Capela da Adoração, Rua Hilário de Gouveia, 36, Copacabana, no Rio (7º dia).

Raul Farah Simony - Amanhã, às 10 horas, na Capela do Colégio Nossa Senhora de Sion, Av. Higienópolis, 983, Higienópolis (7º dia).

Oswaldo Leite de Moraes - Amanhã, às 17 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (1 ano).

Antonio Carlos Di Benedetto - Amanhã, às 18h30, na Igreja Assunção de Nossa Senhora, Alameda Lorena, 665A, Jardim Paulista (1 mês).