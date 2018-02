Falecimentos

Antonietta Potenza Tricta - Dia 31, aos 81 anos, era filha de Saraphina Maria Lagonegro Potenza e Angelo Potenza. Deixa a filha Angela Marcia. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha

Judite Pereira do Nascimento - Aos 74 anos. Era filha de Geraldo Eullalio da Silva e Sebastiana Pereira da Silva; viúva de Luiz Gonzaga do Nascimento. Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis

Maria Cecília Aparecida de Carvalho - Dia 1, aos 68 anos. Era filha de Clementina Azevedo de Carvalho (Tina) e Antonio Bueno de Carvalho. Deixa irmão e sobrinhos. O enterro foi no Cemitério São Paulo

Ines Galdino - Dia 30, aos 67 anos, era filha de Jordalina Francisca Celestrina e Belarmino Pedro Celestrino. Deixa os filhos Ivo, Dalva, Ruy, Gilberto, Adilson e Ailton. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maria das Dores Sousa - Dia 30, aos 57 anos, era filha de Maria Nair Garcia e Antonio Barros Sousa. Deixa a filha Gabriele. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha

Fermina da Costa - Dia 31, aos 47 anos, era filha de Manoela Roda e Francisco Borges da Costa. Deixa os filhos Aureo Emidio e Viviane Emidio. O enterro foi no Cemitério Campo Grande

Carmen Silva Solano Lopes - Dia 30, aos 47 anos, era filha de Alci Solano Lopes e Azael Lopes. Deixa a filha Mayra. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa.

Filippo Pasquale Santoro - Dia 31, aos 87 anos, era filho de Pisciotta Giovana e Alfonso Santoro. Deixa os filhos Alfonso e Rosario. O enterro foi no Cemitério do Tremembé

Joaquim Viana - Dia 31, aos 78 anos, era filho de Maria Medeiros e João Viana. Deixa os filhos Carlos, Andreia de Fatima e José Eduardo. O enterro foi no Cemitério Jaraguá

Plinio Sergio da Rocha Mattos - Dia 31, aos 78 anos. Deixa a mulher, Neuza, os filhos Plinio Sergio e Luis Sergio, e três netos

Jarbas Barbosa de Barros Sobrinho - Dia 2, aos 74 anos. Deixa a mulher, Mara Bruna, cinco filhos e sete netos

Jorge Salim Sayegh - Dia 31, aos 73 anos, era filho de Maria Sayegh e Salim Sayegh. Deixa as filhas Stella, Raquel e Simone. O enterro foi no Cemitério São Pedro

Antonio Mendes Junior - Aos 70 anos. Era filho de Antonio Mendes e Maria Paula Mendes; viúvo deMaria José Mendes. Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério Parque dos Girassóis

Dirceu Francisco - Dia 31, aos 62 anos, era filho de Rut Mazzante Francisco e Manoel Francisco. Deixa as filhas Claudia e Denise. Enterro: Cemitério São Pedro

Valter Calabria - Dia 31, aos 54 anos, era filha de Angeolina Calabria e Francisco Calabria. Deixa a filha Joice. O enterro foi no Cemitério da Quarta Parada

Edilson Batista Lopes - Dia 31, aos 38 anos, era filho de Ana Fernandes Lopes e Emidio Batista Lopes. Deixa a filha Beatriz. O enterro foi no Cemitério São Luiz

MISSAS

Carlos Gregori - Hoje, às 18h30, na Igreja S. Gabriel, Av. São Gabriel, 108, Jardim Paulista (8 anos)

Vicente Frontini - Hoje, às 19h, na Igreja São Gabriel, Av. São Gabriel, 108, Jardim Paulista (3 anos)

Antonio Carlos de Figueiredo Moura - Hoje, às 19h30, na Igreja de Santo Agostinho, Praça Santo

Agostinho, 37, Aclimação (7º dia)

Juozas Vasiliaukas - Amanhã, às 9h, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia)

Assunta Clara Lorente - Amanhã, às 12h45, na Igreja N. Sra do Brasil, Praça N. Sra do Brasil, s/n, Jd. América (7º dia)