Falecimentos

Cecilia Nogueira Silva - Dia 28, aos 72 anos. Deixa os filhos Marcelo, Sergio, Norberto, Helena, Elenilda e Elisandra. Deixa o Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Nadir Arimatheas Domene - Dia 28, aos 71 anos, era filha de Maria Arimatheas e José de Arimatheas. Deixa os filhos Sandra, Silvana, Soraya, Fábio e Silmara. O enterro foi no Cemitério do Tremembé.

Elisabete Uvara Anastacio - Dia 28, aos 53 anos, era filha de Nair Volpato Uvara e Manoel Uvara Garcia. Deixa os filhos Renata, Marcelo e Fernando. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Ricardo A. Von Brewer Pereira - Dia 30, aos 85 anos. Deixa filhos, netos e amigos. O corpo foi transladado para o Crematório de Vila Alpina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

José Soares da Silva - Dia 28, aos 83 anos, era filho de Honorina Joana da Conceição e Severino Soares da Silva. Deixa os filhos Chrisleide, Silvia, Eunice, Zuleide, Maria José, Aluisio e José. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Alfredo Augusto - Dia 27, aos 81 anos, era filho de Maria Alzira e Firmino Augusto. Deixa os filhos Walter, José Luiz, Orlando, Dirce, Maria Alcina e Marcia Regina. O enterro foi no Cemitério da Quarta Parada.

Nelson Correia de Oliveira - Dia 28, aos 77 anos, era filho de Antonia Correia de Oliveira e Maurino Correia de Aguiar. Deixa os filhos Auristela, Rubens, Robson, Roberto, Auriete, Arlete e Arly. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa.

Laercio Pereira - Dia 27, aos 67 anos, era filho de Arminda Pizzi Pereira e Benedito de Paula Pereira. Deixa os filhos Adriana, Alessandro, Fabiana, Laercio, Dayane e Adriciane. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa.

Manoel Gregorio dos Santos - Dia 27, aos 63 anos, era filho de Rosa Lima de Jesus e Antonio Gregorio dos Santos. Deixa os filhos Elvis e Bruna. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Jose Paulo dos Santos Filho - Dia 28, aos 57 anos, era filho de Benildes Maria da Paz e José Paulo dos Santos. Deixa a filha Amanda Cristina. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Jorge Luiz Ramos - Dia 27, aos 56 anos, filho de Eurydice de Oliveira Ramos e Rogaciano Leonardo Ramos. Deixa os filhos Hugo Leonardo, Ana Carolina e Patricia. O enterro foi realizado no Cemitério Campo Grande.

MISSAS

Cesar Tácito Lopes Costa - Ex-diretor do Estado. Hoje, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, Jardim América, e, às 19h30, na Igreja de Santo Antônio do Limão, Avenida Professor Celestino Bourroul, 715, Limão (7º dia).

Luiza Behisnelian - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rua Lemos Conde, 20, Vila Beatriz (5 anos).

Altemira de Barros Vicente de Azevedo - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Leonor Ferreira de Carvalho - Amanhã, às 17h, na Igreja do Perpétuo Socorro, Rua Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia).

George Lobacheff - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

José Eduardo Furquim de Almeida - Hoje, às 19h30, na Igreja de Santo Antonio do Limão, Avenida Professor Celestino Bourroul, 715, Limão (7º dia).