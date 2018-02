Falecimentos

Américo Cardoso dos Santos - Aos 90 anos. Deixa a mulher Lourdinha, os filhos Américo, Cleide, Roberto, Marília, Maria Stella, Octávio, Maria Fernanda, Rafael, Ricardo e Renata, 15 netos e 10 bisnetos. O enterro foi no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

José Guilherme Scaglione - Dia 28, aos 82 anos, era filho de Guilhermina Ambrosio Scaglione e Carmino Scaglione. Deixa o filho José Roberto. O enterro foi no Cemitério do Tremembé.

João Barros Feitoza - Dia 28, aos 76 anos. Deixa os filhos Antonio Carlos, Ricardo, Mauricio e Cristina. O enterro foi no Cemitério Parque das Cerejeiras.

MISSAS

Cesar Tácito Lopes Costa - Ex-diretor do Estado. Amanhã, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Pça. Nossa Senhora do Brasil, Jardim América, e, às 19h30, na Igreja de Santo Antônio do Limão, Av. Professor Celestino Bourroul, 715, Limão (7º dia).

Niobe Bueno Fachini (Bibe) - Hoje, às 18h30, na Igreja Coração Imaculado de Maria (Capela da PUC-SP), R. Monte Alegre, 948, Perdizes (7º dia).

Gabriel Penteado de Moraes - Amanhã, às 11h, na Igreja São José, R. Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

BUTANTÃ

Leão Jacob Kirsztajn - Hoje, às 11 horas - S R - Q 406 - Sep. 60 (Matzeiva).

Cyla Kafel - Hoje, às 11 horas - S O - Q 324 - Sep 42 (Matzeiva).

Samuel Chehter - Hoje, às 11h - S O - Q 326 - Sep. 22 (Matzeiva).

Nelson Eisencraft - Hoje, às 11h - S R - Q 401 - Sep. 141 (Matzeiva).

Helio Bialski - Hoje, às 11h - S A - Q 194 - Sep. 44 (Matzeiva).

Cecília Borenstein - Hoje, às 11h - S C - Q 23 - Sep. 32 (Shloshim).

Khana Leia Iakovlevna Goutman - Hoje, às 11h - S R - Q 407 - Sep. 136 (Shloshim).

Blanka Wlasdislaw - Hoje, às 11h30 - S L - Q 266 - Sep. 102 (Matzeiva).

Rachel Wajsfeld - Hoje, às 11h30 - S O - Q 333 - Sep. 21 (Matzeiva).

Anna Eva Zaitz - Hoje, às 11h30 - S B - Q 180 - Sep. 28 (Shloshim).

Haim Donio - Hoje, às 12h - S R - Q 408 - Sep. 112 (Matzeiva).

David Guper - Hoje, às 12h - S B - Q 184 - Sep. 102 (Matzeiva).