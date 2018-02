Falecimentos José Eduardo Furquim de Almeida - Aos 70 anos, era filho de Genny Reis Furquim de Almeida e Fernando Furquim de Almeida. Deixa a mulher Ana Maria e os filhos Fabio Eduardo (in memoriam), Ana Paula, Ana Cristina e Luiz Fernando, os irmãos Genny (in memoriam), Fernando, Antonio Carlos (in memoriam), Maria Antonieta, Maria Aparecida, Maria Luiza, Maria Clara, Luiz Eugenio, João Baptista, Sergio Henrique, Paulo Norberto e Antonio Augusto. O enterro foi no Cemitério da Consolação.