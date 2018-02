Falecimentos Altemira de Barros Vicente de Azevedo - Dia 29, aos 84 anos, era filha de Lilia de Barros Vicente de Azevedo e Des. Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, as irmãs Maria Lilia e Maria Francisca, as filhas Maria Beatriz (in memoriam) e Maria Silvia, casada com Nelson Affonso de Campos, e os netos Ana Carolina, Gustavo, Fabio e Karin, bem como o bisneto Joaquim.