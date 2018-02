Falecimentos

Yvonne Cafero - Dia 24, aos 87 anos, era filha de José Jorge e Maria Jorge. Deixa os filhos Jair e Valdir. O enterro foi realizado no Cemitério da Paz.

Tereza de Jesus Cardoso Oliveira - Dia 24, aos 84 anos, era viúva de João Olímpio de Oliveira. Deixa os filhos Lúcia, Angela e João Jorge, nora, genros e netos. O enterro foi no Cemitério São João Batista, em Itapetininga (SP).

Maria Alexandrina da Conceição - Dia 19, aos 81 anos, era filha de Alexandrina Maria da Conceição e Severino Alves Barbosa. Deixa os filhos José Batista, Gerson Batista, Jaci Maria e Josefa Batista. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

Matsue Fuzita Yamamoto - Dia 25, aos 75 anos, era filha de Toce Fuzita e Matsuo Fuzita; casada com Matao Yamamoto. Deixa os filhos Mitsuko, Yukiko, Matiko e Roberto Toshimitsu. O enterro foi no Cemitério da Paz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maria Ferreira Pardinho - Dia 19, aos 64 anos. Deixa o filho João Batista. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Teresa Cristina Scheidegger - Dia 23, aos 60 anos. Deixa os irmãos Fernando, Mario, Divico, Marcos e Luiz, bem como sobrinhos. O corpo foi transladado para o Crematório da Vila Alpina.

Neide Frederico Roncati - Dia 19, aos 56 anos, era filha de Clementina Frederico e João Frederico. Deixa os filhos Aguinaldo, José Luis, Adriano e Elisabete. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade.

Andreia Luciene da Silva - Dia 19, aos 39 anos, era filha de Manoelina Miguel da Silva e José Elio da Silva. Deixa os filhos Wallace, Stephanie e Yasmin. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Sylvio Porto - Dia 20, aos 89 anos, era filho de Wally Diener Porto e Lydio Popini Porto. Deixa as filhas Sylvia e Norma. O enterro foi no Cemitério de Santana.

Benedito Gonçalves da Silva - Dia 20, aos 89 anos, era filho de Olivia Gonçalves da Silva e Alonso Teixeira da Silva. Deixa os filhos Leila, Suely, Paulo e Fernando. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Antonio Varella - Dia 20, aos 87 anos, era filho de Maria Ferreira e Raul Varella. Deixa as filhas Eliana e Elaine. O enterro foi no Cemitério do Jaraguá.

Manoel Bento Batista - Dia 19, aos 70 anos, era filho de Aurora Afonso e Antonio Bento. Deixa os filhos Luiz Carlos, Sergio, Helio, Noel e Elisabeth. O enterro foi no Cemitério da Saudade.

José Ferreira - Dia 19, aos 69 anos, era filho de Rita Maria da Conceição e Paulo Ferreira de Lima. Deixa os filhos Luciana Aparecida, Mauro Cesar, Carlos Alberto, Adriana Fatima e Rubens. O enterro foi no Cemitério São Paulo.

Renato Ferreira da Silva - Dia 19, aos 63 anos. Deixa os filhos Renato, Marcos e Klebia. O enterro foi realizado no Cemitério Parque das Cerejeiras.

José Francisco Canever - Dia 19, aos 60 anos, era filho de Lucia Mandotti Canever e José Olimpio Canever. Deixa os filhos Gislaine, Luciane, Cesar Augusto, Rodrigo e Rafael. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Francisco Antonio Alves - Dia 20, aos 57 anos, era filho de Celia Pereira Alves e João Antonio Alves. Deixa os filhos Heverton e Eloah Aparecida. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

MISSAS

Francisco Frascino Junior - Hoje, às 19h30, na Paróquia Santa Teresa de Jesus, na Rua Clodomiro Amazonas, 50, no Itaim-Bibi (7º dia).

Flamínio Araujo de Castro Rangel - Amanhã, às 12 horas, na Igreja Santíssima Virgem, Avenida Lucas Nogueira Garcez, 701, em Sã Bernardo do Campo (50 anos).