Falecimentos

Josefa de Macedo Saraiva - Dia 1º, aos 77 anos, era filha de Antonina Norberto de Macedo e Silvino Norberto de Macedo. Deixa os filhos Douglas e Elaine. O enterro foi no Cemitério do Araçá.

Clarice Albaracin Peres da

Silva - Dia 1º, aos 56 anos, era filha de Dolores Peres Albaracin e Pepe Albaracin Torres. Deixa os filhos Alexandre e Solange. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Maria Bernadete Santana Santos - Dia 1º, aos 51 anos, era filha de Eulita Santana de Andrade e Marciano Ribeiro de Andrade. Deixa cinco filhos. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Pedro Taufik Camasmie - Dia 5, aos 98 anos, era viúvo de Violeta Rizkallah Camasmie. Deixa as filhas Marilena, Dora e Cecilia, netos e bisnetos. O enterro foi no Cemitério da Consolação.

Aldo Lalone de Oliveira - Dia 4, aos 93 anos, era casado com Natércia Macedo Soares Busch de Oliveira. Deixa os filhos Marcelo, Flávio e Ângela, netos e bisnetos. O enterro foi em Limeira (SP), no Cemitério da Saudade.

Pe. Riichi Doi, SJ - Dia 6, aos 89 anos, era jesuíta da Comunidade São Francisco Xavier, no Ipiranga, em São Paulo. Natural do Japão, chegou ao Brasil ainda adolescente. Foi fundador e assistente espiritual da Associação de São José. O enterro foi no jazigo da Companhia de Jesus, no Cemitério Santíssimo Sacramento.

Olavo Bertoni - Dia 2, aos 81 anos. Deixa os filhos Olavo e Ronaldo. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Jose Candido Trippeno - Dia 1º, aos 73 anos, era filho de Benedicta Ferreira Trippeno e Jose Trippeno. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Geova Zeferino Negreiros - Dia 1º, aos 50 anos, era filho de Lourdes Graciano Negreiros e João Zeferino de Negreiros. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Nilson Jorge Franco dos Santos - Dia 2, aos 46 anos, era filho de Dirce de Morais Santos e Anacleto Franco dos Santos. Deixa o filho Nilson Jorge. O enterro foi no Cemitério do Jaraguá.

MISSAS

Prof.ª Maria Elisa de Oliveira - Hoje, às 19 horas, na Paróquia São Luís Gonzaga (na Capela de São José), Avenida Paulista, 2.378, Cerqueira César (1 ano).

Argemiro Meirelles Junior

(Mirinho) - Hoje, às 11 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Andre Gesini - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).