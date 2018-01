Falecimentos

Maria Ermelinda Braz - Dia 19, aos 86 anos, era filha de José Augusto Braz e Maria do Carmo Guerra. Deixa os filhos Dina, Maria da Luz, Maria do Carmo e Alcides. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Marta Menezes Raposo do Amaral - Dia 23, aos 66 anos. Deixa o marido Julio Raposo do Amaral Filho, as filhas Larissa, Alessandra, Vanessa e Priscila, netos e genros. O corpo será transladado hoje, às 9 horas, para o Crematório da Vila Alpina.

Maria Helena Santana Flores - Dia 19, aos 51 anos, era filha de Justino Santana e Maria de Lourdes Araujo Santana. Deixa os filhos Douglas Alexandre, Denis e Denise. O enterro foi no Cemitério São Pedro.

Luis Gastão Jordão - Dia 22, aos 89 anos, era advogado. Deixa a mulher Maria Thereza, os filhos Sophia e Manoel, netas e nora Maria Silvia. O enterro foi realizado no Cemitério São Paulo.

Arnaldo dos Santos Motta - Dia 23, aos 80 anos. Deixa a mulher Maria José, os filhos Silvia e Danilo, genro e netos. O corpo será transladado hoje, às 10 horas, para o Crematório da Vila Alpina.

Alcides Antonio Anchieta - Dia 20, aos 60 anos, era filho de Edson Anchieta e Amair Gomes Anchieta. Deixa os filhos Rafaela e Marcelo. O enterro foi no Cemitério da Vila Formosa.

Carlos Roberto Giorgi - Dia 20, aos 56 anos, era filho de Waldemar Giorgi e Celia de Oliveira Giorgi. Deixa as filhas Karla Roberta e Desiree. O enterro foi no Cemitério da Quarta Parada.

MISSAS

Frei Miguel Lucas Peña - Amanhã, às 11 horas, na Igreja de Santa Rita de Cássia, na Rua Dona Inácia Uchôa, 106, na Vila Mariana (7º dia).

Leila Miguel Malouf - Hoje, às 15h30, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Vila Leopoldina, Rua Barão da Passagem, 971 (7º dia).

Clarice Beraldo Locondo - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Santa Luzia, Rua Padre Agostinho Poncet, 134, Vila Santa Luzia/Mandaqui (7º dia).

Emilia Moreira Leite - Amanhã, às 8h30, na Igreja Nossa Senhora da Esperança, Avenida dos Eucaliptos, 556, Moema (7º dia).

Dr. José Antonio Batistela - Hoje, às 15h30, na Paróquia de Santa Terezinha, Rua Maranhão, 617, Higienópolis (1 mês).

Antonie Sfeir - Amanhã, às 8h30, na Igreja Sta. Margarida Maria, Av. Lins de Vasconcelos, 2129, Vila Mariana (1 mês).

Mons. Expedito Barros Marcondes - Amanhã, às 10 horas, na Igreja do Santíssimo Sacramento, Rua Tutoia, 1125, Paraíso (1 ano).

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO BUTANTÃ

Maria Bel Fichmann - Amanhã, às 9 horas - S R - Q 404 - Sep. 193 (Matzeiva).

Moshe Haim Schwarz - Amanhã, às 9h30 - S R - Q 418 - Sep. 25 (Matzeiva).

Dóris Gertrudes Levy Carijo - Amanhã, às 10 horas - S R - Q 404 - Sep. 132 (Matzeiva).

Sarah Gertel - Amanhã, às 10h30 - S R - Q 380 - Sep. 32 (Matzeiva).