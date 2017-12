Falecimentos

Benedita de Souza Silva - Aos 88 anos. Filha de Maria Augusta Flora e José Inácio de Souza. Era viúva. Deixa os filhos Romeu e Julieta. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

Lira Ramos da Silva - Aos 87 anos. Filha de Francisca Ramos Izidora e Manoel José do Espirito Santo. Era viúva. Deixa as filhas Maria Alayde, Maria Aparecida, amigos e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

Jacira Olindina da Silva - Aos 78 anos. Filha de Olindina Faustina Soares. Era viúva. Deixa a filha Maria Aparecida. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

Ilda Maria de Oliveira - Aos 62 anos. Filha de Maria Antônia de Lisboa e José Pinto da Silva. Era viúva. Deixa as filhas Luciana Aparecida, Simone Cristina, Elizabeth Maria e Viviane Regina. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

Leonado Romão - Aos 73 anos. Filho de Maria Trevizan e João Romão. Era casado com Natalícia dos Santos Romão. Deixa os filhos Simone, Marcos, Valeria, Solange, amigos e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

MISSAS

Maria Stella Rocha de Macedo Vieira - Hoje, às 11 horas, na Igreja de São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Wilma Ferreira Alves Araujo - Hoje, às 12 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (30 dias).

Marina Marinho de Mello Medeiros - Hoje, às 13 horas, na Paróquia São Pedro e São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 31 (7º dia).

Jamile Bittar Chedid - Hoje, às 19 horas, na Capela do Colégio Sion, na Avenida Higienópolis, 893 (7º dia).

Dora Fonseca e Silva - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Santa Teresinha, na Rua Maranhão, 617 (7º dia).

Silvia Bergami Nogueira Ferraz - Dia 9, às 19 horas, na Paroquia Mãe do Salvador (Cruz Torta), na Av. Frederico Hermann Jr., 105, Alto de Pinheiros (7º dia).

José Eduardo Neiva de Lima - Hoje, às 18h30, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena, 665 (7º dia).

Luis Marques de Assis - Hoje, às 18h30, na Capela do Colégio Santa Cruz, na Av. Arruda Botelho, 255, Alto de Pinheiros (7º dia).

Gregório Losacco - Dia 9, às 19h30, na Igreja Santa Teresinha, na Praça Domingos Corrêa da Cruz, 140 (11 anos).