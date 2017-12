Falecimentos

Haydee Forsait - Aos 67 anos. Era filha de Cywia Forsait e Smeirel Forsait. Deixa a filha Denise Bela. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Ary Buarque de Gusmão - Dia 1º, aos 88 anos. Era filho de Nadir Teixeira de Gusmão e Antônio Buarque de Gusmão. Era viúvo. Deixa os filhos Regina, Antônio, Ary Junior, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério do Morumbi.

Abram Menasze Jungman - Aos 85 anos. Era filho de Hena Ruchla Jungman e Jakob Mordechai Jungman. Era casado com Matilde Jungman. Deixa os filhos Milton, Daniel, Shirley e netos. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Carlos Roberto da Silva - Dia 2, aos 52 anos. Era divorciado. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MISSAS

Maria Zélia Marques Canto Porto - Hoje, 12 horas, na Igreja de Nossa Sra. do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 100 (7º dia).

Orieta Maria Pimentel Cardoso - Hoje, às 19h30, na Igreja de Santa Tereza, na Rua Clodomiro Amazonas, 50, Itaim Bibi (7º dia).

Hermínia de Carvalho Giordano - Hoje, às 20 horas, na Igreja São Carlos Borromeu, na Rua Conselheiro Cotegipe, 933 (7º dia).

Maria Stella Rocha de Macedo Vieira - Amanhã, às 11 horas, na Igreja de São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

Wilma Ferreira Alves Araujo - Amanhã, às 12 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (30 dias).

Marina Marinho de Mello Medeiros - Amanhã, às 13 horas, na Paróquia São Pedro e São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 31 (7º dia).

Jamile Bittar Chedid - Amanhã, às 19 horas, na Capela do Colégio Sion, na Avenida Higienópolis, 893 (7º dia).

Dora Fonseca e Silva - Dia 8, às 19 horas, na Igreja Santa Teresinha, na Rua Maranhão, 617 (7º dia).

Octaviano de Souza Paraíso Filho - Hoje, às 11 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (30 dias).

José Eduardo Neiva de Lima - Amanhã, às 18h30, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena, 665 (7º dia).

Dr. Luis Marques de Assis - Amanhã, às 18h30, na Capela do Colégio Santa Cruz, na Av. Arruda Botelho, 255 (7º dia).