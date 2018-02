Falecimentos

Amelia Francisca de Oliveira Casal - Dia 23, aos 84 anos. Era viúva de Irineo Casal. Deixa os filhos Mércia e Anselmo. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras.

Edith Floriano Vieira - Dia 25, aos 82 anos. Filha de Pedro Floriano Vieira e de Paula de Queiroz Vieira. Deixa amigos e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério São João Batista em Itapetininga.

Maria Emilia Mendes Lembert Rosen - Dia 24, aos 82 anos. Filha de Marcella L. Mendes e de Manoel Mendes. Era viúva de Paulo Lembert Rosen. Deixa filha, neta e familiares. O corpo foi trasladado para o Crematório de Vila Alpina.

Maria do Carmo Encarnação - Aos 77 anos. Era viúva. Deixa três filhos, amigos e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês.

Ana Maria de Araujo - Dia 24, aos 63 anos. Era casada com José Edson de Araujo. Deixa os filhos José e Michel. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras.

Hichil Luiz Goldman - Aos 84 anos. Filho de Alberto Goldman e de Helena Goldman. Era casado com Fany Schinkman. Deixa os filhos Betina Regia, Lidia Perola, Henrique Miguel, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Fajwel Boruchowski - Aos 84 anos. Filho de Abram Boruchowski e de Chana Boruchowski. Era viúvo de Raquel Boruchowski. Deixa os filhos Sila Sipa, Mauricio e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Embu.

José Gomes Martins - Aos 77 anos. Filho de Angela Gomes de Pinho e José Martins. Era casado com Marlene Mayer Martins. Deixa os filhos Marcia, Angelina, Silvia, José Antonio, Fátima, Ana Maria, Andrea e Fernando. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

Rahmo Nehmad - Aos 74 anos. Filho de Abraham Rahmo e de Rose Kabani. Era casado com Ginette Nehmad. Deixa os filhos Victor, Alberto, Rose, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Jorge Jakobowicz - Aos 60 anos. Filho de Irion e de Anna Jakobowicz. Era casado com Pamela Douglas. Deixa as irmãs Fernanda e Beatriz, cunhados Gaston e Fabio, as sobrinhas Joana, Lelo e Catarina. O enterro foi realizado nos EUA.

Manoel João de Oliveira - Dia 24, aos 54 anos. Era solteiro. Deixa os filhos Aline, Alessandro, Leonardo, amigos e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras.

MISSAS

Maria Cristina Brandão - Hoje, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Rua Lemos Conde, 20, Vila Beatriz (7º dia).

Naydina Aranha de Freitas - Amanhã, às 18h30, na Paróquia São Gabriel, na Av. São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Maria Emília Mendes Lembert Rosen - Amanhã, às 19h30, na Igreja de Santa Tereza, na Rua Clodomiro Amazonas, 50 (7º dia).

Maria Alice Taparelli - Dia 30, às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Praça N. Sra Aparecida, Moema (7º dia).

Pedro Michaluart Júnior - Hoje, às 12 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na Praça N. Sra. do Brasil s/nº, Jd. Europa (1 ano).

José Luis da Costa Carvalho - Hoje, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 100 (30 dias).