Falecimentos

Prof. Lindo Fava - Aos 97 anos. Deixa as filhas Maria Luiza, Maria Helena, Maria Regina, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério do Araçá.

José Thomaz Ribeiro - Dia 31, aos 89 anos. Filho de Emilienne Berringer Ribeiro e David Ribeiro. Era casado com Ursula de Nielander Ribeiro. Deixa os filhos Celina, Olavo, Cristina, Fernando, Cecilia, Pedro, Maria, netos e bisnetos. O corpo foi trasladado para o Crematório do Memorial do Carmo no RJ.

Salvador Granuzzo - Aos 84 anos. Era casado com Sirlei. Deixa a filha Angela, netos e bisnetos. O corpo foi trasladado para o Crematório da Vila Alpina.

Beny Juziuk Berger - Aos 54 anos. Filho de Ida Juziuk Berger e Leonardo Berger. Deixa o filho Sidney, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

MISSAS

Carmen Olívia Coimbra Silva - Hoje, às 16 horas, na Igreja de Santo Inácio, Rua França Pinto, 115, Vila Mariana (7º dia).

Ignez Simão Maluff - Hoje, às 16 horas, na Igreja do Colégio São Luis, Av. Paulista, 2.324 (7º dia).

Elisabeth Lúcia Alexandrina Strôngoli Nemes - Amanhã, às 18 horas, na Paróquia N. Sra Mãe da Igreja, na Al. Franca, 889, Jd. Paulista (1 ano).

Maria Isabel Amaral Corrêa Galvão Dix - Dia 6, às 17h30, na Igreja do Calvário, na Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros (30 dias).

Bertha Zuppo Pacheco Silva - Dia 6, às 18 horas, na Igreja de N. Senhora do Perpétuo Socorro, na praça Honório Líbero, 100, (7º dia).

Albina Guarim (Bibi) - Dia 6, às 19h30, na Capela Helvetia, Indaiatuba e dia 9 às 11horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia ).

Benedicto Felippe da Silva - Hoje, às 12 horas, Igreja de São Gabriel, na Av. São Gabriel, 108 e às 19 horas, na Catedral de Guaxupé, na Pça. Américo Costa s/nº (7º dia).

Mario Destro - Hoje, às 18h30, na Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, na Rua Gonçalves Cesar, 79, Jardim Guanabara (7º dia).

José Thomaz Ribeiro - Dia 6, às 17 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Libero, 100 (7º dia).

Leopoldo Strôngoli - Dia 6, às 18 horas, na Paróquia N. Senhora Mãe do Salvador, na Rua Prof. Frederico Hermann Jr., 105, (1 ano).

Vicentino Claro Cassiano - Dia 6, às 19 horas na Igreja do Colégio São Luiz, na Av. Paulista 2.378, Cerqueira César (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

BUTANTÃ (Matzeiva)

Alberto Dodo - Amanhã, às 11 horas, S L - Q 260 - Sep 23.

Ilana Zucker - Amanhã, às 11 horas, S R - Q 409 - Sep. 146.

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

EMBU (Matzeiva)

Samuel Essoudry - Amanhã, às 10 horas, S B - Q 26 - Sep. 8.

CEMITÉRIO ISRAELITA DA

VILA MARIANA (Matzeiva)

Samuel Schvartsman - Amanhã, às 10 horas, S 4 - R 15 -

Sep. 20.