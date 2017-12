Falecimentos

Aurora Cordeiro de Moraes - Aos 86 anos. Deixa os filhos Gilberto e Edna. O corpo foi trasladado para o Crematório da Vila Alpina.

Ana Bergo Cantuaria - Aos 80 anos. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Parque Jaraguá.

Antonia Calazans de Oliveira - Aos 80 anos. Deixa os filhos Francisco, Antonio, Francisco Andrade, Lilian e Expedito. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Iracema Gomes Bento - Aos 74 anos. Deixa os filhos Elieval , Ivonilde, Derival e Iraeval. O enterro foi realizado no Cemitério Memorial Parque Paulista.

Masaki Arakaki - Aos 71 anos. Deixa os filhos Mirian, Marcia, Mara. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Paulina Gomes Diniz - Aos 69 anos. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Sebastiana Cruz - Aos 66 anos. Deixa o filho Fernando e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério Santo Amaro.

Neusa Maria Domingues do Nascimento - Aos 65 anos. Deixa os filhos Renata, Fernando e Patricia . O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa.

Luzinete Severina da Silva - Aos 64 anos. Deixa os filhos Edelson, Edvaldo, Alex e Cristiane. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa.

Assunta Di Biasi Amatucci - Aos 64 anos. Deixa a filha Rosa Madalena. O enterro foi realizado no Cemitério Gethsemani.

Abraham Freifeld - Aos 99 anos. Filho de Chaja Freifeld e Joel Freifeld. Era casado com Hania Freifeld. Deixa a filha Rose Sabina. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Itagiba Giovanolli - Aos 89 anos. Deixa as filhas Odete, Elisabete, Otilia e Antonia. O enterro foi realizado no Cemitério da Lapa.

Hiroshi Onoda - Aos 85 anos. Deixa os filhos Massahiro Samuel e Noemi Emiko. O enterro foi realizado no Cemitério Congonhas.

Heinz Leo Katz - Aos 84 anos. Filho de Herta Katz e Isidor Katz. Era viúvo. Deixa os filhos Hélio Jairo, Ivo Samy e netos. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Sumako Tamura - Aos 84 anos. Deixa os filhos Shogueru Tamura , Kimico Tamura e Mario Minoru Tamura. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa.

Waldemar Pinto da Silva - Aos 84 anos. Deixa os filhos Flavio Donizeti, Claudemir Aparecido, Claudio Tadeu e Valdemir Antonio. O enterro foi realizado no Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Geraldo Megale - Aos 77 anos. Deixa os filhos Francisco, Wilson, Paulo e Lauro. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Luis Alverico Fonseca - Aos 73 anos. Deixa a filha Claudia. O enterro foi realizado no Cemitério São Sebastião.

João Martin Mancilia - Aos 69 anos. Deixa os filhos Marcelo, Marcia e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Antonio Carlos Botino Dourado - Aos 66 anos. Deixa os filhos Rodrigo, Renata e familiares. O corpo foi trasladado para o Crematório da Vila Alpina.

MISSAS

Alberto Francisco de Souza Chaui - Hoje, às 11 horas, na Igreja São Gabriel, na Av. São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Mario de Vasconcellos Pinho - Dia 2, às 18h30, na Igreja de São Gabriel, na Av. São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).