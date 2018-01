Falecimentos

Helena Ramos de Queiroz Aranha - Ontem, aos 79 anos. Filha de Cassio Egydio de Queiroz Aranha e Cynira Ramos de Queiroz Aranha. Era solteira. Deixa irmãs e sobrinhos. O enterro será realizado hoje, às 10 horas no Cemitério da Consolação.

Benedicta de Almeida Gusmão - Dia 17, aos 72 anos. Filha de Elvira Pedroso e de Jesuíno Nunes de Almeida. Deixa as filhas Sarah. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa.

Koite Okani - Aos 94 anos. Filho de Yosozuke Okani, e de Hatisu Okani. Era casado com Michiko Mogami Okani. Deixa os filhos Eliza Teiko, Celia Natsuko, Celina Haruko e Elza Kazuko. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

IN MEMORIAM

Ritva Fischer (Ippa) - Amanhã, às 11 horas, na Igreja Luterana Escandinava, na Rua Job Lane, 1.030, Alto da Boa Vista.

Sebastiana da Silva Leonetti - Amanhã, às 19h30, na Igreja São Rafael, no Largo São Rafael, s/nº, Mooca.

João Leonetti - Amanhã, às 19h30, na Igreja São Rafael, no Largo São Rafael, s/nº, Mooca.

MISSAS

Therezinha Sawaya - Hoje, às 9h30, na Capela da Pontifícia Universidade Católica (PUC), na Rua Monte Alegre, 984, Perdizes (7º dia).

Alice Parreiras - Hoje, às 12 horas, na Igreja de São Luís, na Avenida Paulista, 2.378 (7º dia).

Olga de Britto Pereira Campos - Hoje, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Rua Lemos Conde, 30, Vila Beatriz (7º dia).

Nelly Hermine Marcarian de Nalbandian - Amanhã, às 11 horas, na Catedral Apostólica Armênia São Jorge, na Av. Santos Dumont, 55 (40 dias).

Odila Tocci Vituzzo - Amanhã, às 19h30 horas, na Igreja São Carlos Borromeu, na Rua Conselheiro Cotegipe, 933, Belenzinho (7º dia).

Ilar Cucolo Ariano - Dia 25, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil, s/ nº, Jd. Paulista (7º dia).

Marina Muniz de Souza Nioac - Dia 25, às 18h30, na Capela da Igreja Nossa Senhora do Brasil, Pça Nossa Senhora do Brasil s/nº, Jardim Paulista. (7º dia).

Marcelo Macedo Monteiro - Hoje, às 18 horas, na Paroquia assunção, na Alameda Lorena, 755, Jd. Paulista (27 anos).

Tarquínio Alcantara - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Matriz de Ribeirão do Pinhal, Paraná (30 dias).

Carlos Roberto da Silva Leonetti - Amanhã, às 19h30, na Igreja São Rafael, no Largo São Rafael, s/nº, Mooca (7º dia).

José Carlos Reynoso Fernandez - Dia 25, às 11 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, na Rua Dinamarca, 32, Jd. Europa (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

BUTANTÃ (Matzeiva)

Linda Nigri - Amanhã, às 10 horas, S I - Q 116 - Sep. 2.

Ralph Alfred Adler - Amanhã, às 10 horas, S R - Q 406 - Sep. 41.

Jayme Grinberg - Amanhã, às 10 horas, S R - Q 394 - Sep. 145.

Fanny Taukas - Amanhã, às 10h30, S R - Q 404 - Sep. 201.

Rosely Kleiner - Amanhã, às 10h30, S R - Q 399 - Sep. 201.

Mauricio Solowiejczyk - Amanhã, às 10h30, S R - Q 406 - Sep. 137.

Annita Glebocka - Amanhã, às 10h30, S B - Q 180 - Sep.109.

Estyra Roma Grauer - Amanhã, às 11 horas, S O - Q 327 - Sep. 2.

Lozeris Chajetas - Amanhã, às 11 horas, S R - Q 406 - Sep. 127.

Henrique Bobrow - Amanhã, às 11 horas, S B - Q 188 - Sep. 9.

Sylvio Niskier - Amanhã, às 11 horas, S R - Q 404 - Sep. 49.

Rolf Herzberg - Amanhã, às 11h30, S R - Q 402 - Sep. 47.

Feiga Coifman - Amanhã, às 11 horas, S E - Q 160 - Sep. 25.

Raquel Nusbaum de Nudel - Amanhã, às 11 horas, S R - Q 406 - Sep. 97.

Bertha Grinberg - Amanhã, às 11 horas, S R - Q 400 - Sep. 107.

Lea Ajzen - Amanhã, às 11h30, S R - Q 406 - Sep. 45.

Fanny Yvette Goldflus - Amanhã, às 11h30, S B - Q 178 - Sep. 24.

Fiszel Rozman - Amanhã, às 12 horas, S O - Q 322 - Sep. 8.

(Shloshim)

Uri Barlach - Amanhã, às 10 horas, S R - Q 408 - Sep. 33.

Marcia Iusim - Amanhã, às 10 horas, S O - Q 327 - Sep. 52.

Ester Ruchla Goldfeder - Amanhã, às 10h30, S R - Q 398 - Sep. 26.

Paulina Kleiman Rabinovichi - Amanhã, às 11 horas, S R - Q 397 - Sep. 50.

Dorith Stapler - Amanhã, às 12 horas, S R - Q 394 - Sep. 66.

CEMITÉRIO ISRAELITA DO

EMBÚ (Matzeiva)

Maria Kibrit Cohen - Amanhã, às 10 horas, S B - Q 16 - Sep. 13.

Maria Klein - Amanhã, às 11 horas, S B - Q. 12 - Sep. 75.

Saul Lasevitch - Amanhã, às 11 horas, S B - Q 18 - Sep. 32.

Gerson Wainer - Amanhã, às 11h30, S B - Q 18 - Sep. 26.