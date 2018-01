Falecimentos

Julia Eugenia dos Santos Torres - Dia 12, aos 94 anos. Filha de Emília Maria da Conceição. Deixa familiares. O enterro foi realizado no Cemitério Horto Florestal.

Maria Felisbina De Oliveira - Dia 12, aos 90 anos. Filha de Maria Eliza da Conceição e Manoel Felisbino do Santos. Deixa os filhos Jorge, Cicero , Antônio e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério Dom Bosco.

Egy Theresinha Vianna Versetti - Aos 85 anos. Deixa os filhos Magali, Dóra, Rosana, Celso e Renato. O Enterro foi realizado no Cemitério Bela Vista.

Maria de Lourdes Silva - Dia 12, aos 80 anos. Filha de Generosa de Jesus Guerra e Joaquim Manuel da Silva. Deixa o filhos José Joaquim. O enterro foi realizado no Cemitério Quarta Parada.

Maria Jose Mattos Rocha - Dia 12, aos 71 anos. Filha de Rosalina Mattos Rocha e José Avelino Rocha. Deixa os filhos Emmanuel, Simone Mattos, Fabiano, Alexandro e Simone. O enterro foi realizado no Cemitério Araçá.

Alice Lucia Dalcin - Dia 12, aos 70 anos. Filha de Lucia Dalcin Belmok e Pedro Dalcin. Deixa os filhos Maquilaine Nanci, Andrea Alessandra, Gleise, Gledson, Henrique e Ari Cesar. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Francisca Rodrigues da Silva - Dia 12, aos 76 anos. Filha de Mariana Rodrigues de Araujo e José Antônio Chaves. Deixa os filhos José, Evangelista, Roberto, Rodrigo, Severino, Daniel, Natanael, Messias, Francisco, Maria, Ana, Madalena, Helena, Josélia, Miriam e Sara. O enterro foi realizado no Cemitério Dom Bosco.

Eunice do Rosario de Sousa - Dia 12, aos 76 anos. Filha de Maria da Conceição do Rosario e Candido do Rosario. Deixa os filhos Julio Cesar, Amintas, Lauro, Elói e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério Girassóis.

Américo Rodrigues Bueno - Dia 12, aos 77 anos. Filho de Julia Vacelo e Ramiro Rodrigues Bueno. Deixa os filhos Gylnei, Elizabeth e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Gregório de Freitas Limas - Dia 12, aos 75 anos. Filho de Paulina de Freitas Limas. Deixa os filhos José Hilton, Silene, Maria das Graças, Marli, Ana Mendes, Solange, Jesuina, Elenice, Lindraci e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé.

MISSAS

Maria Priscila Maia Pompeu - Hoje, às 11 horas, na Igreja São Gabriel, na Avenida São Gabriel, 108, Itaim (7º dia).

Maria Apparecida Mantovani Denunci - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Rua Republica do Iraque 1.839, Campo Belo (7º dia).

Maria Helena da Silva Agosti - Amanhã, às 10 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32 Jardim Europa (7º dia).

Najat Haddad Feres - Amanhã, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Ns. do Brasil, s/nº, Jardim Paulista (7º dia).

Orlando de Moraes fontes - Hoje, às 17 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Rubens de Oliveira Castro - Hoje, às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil s/nº, Jardim Paulista (30 dia).

Marcelo Henrique Domingues de Castro - Hoje, às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil s/n, Jardim Paulista (30 dia).

Dr. Augusto da Rocha Azevedo - Amanhã, às 11 horas, na Paróquia do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 100 (7º dia).

Hovhanes Kebenlian - Amanhã, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Da Consolação, na Rua Da Consolação, 585, Consolação (7º dia).