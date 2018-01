Falecimentos

Laura Branco Meirim - Dia 12, aos 92 anos. Filha de Maria Fernandes e Joaquim Branco. Deixa a filha Maria Cesarina. O enterro foi realizado no Cemitério Horto da paz.

Leolina Belizario Deamo - Dia 12, aos 79 anos. Filha de Rafaela Campos e Abílio Belizario. Deixa os filhos Francisco José, Antônio Carlos e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério Congonhas.

Maria José de Moura - Dia 26, aos 78 anos. Era viúva. Deixa os filhos Adão e Maria. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras.

Maria Xavier - Dia12, aos 76 anos. Filha de Marculina Xavier e Geraldo Moutinha. Deixa os filhos Maria José, Jovelino, José, Neuza, Adelino, Claudinei e Luiz Alberto. O enterro foi realizado no Cemitério São Luiz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Andrea Loureiro M. G. Nascimento - Dia 27, aos 33 anos. Era casada com Marcio Garcez Nascimento. Deixa a filha Manoela e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras.

Chistian Gustav Sigismund Von Bulow - Dia 27, aos 91 anos. Deixa os filhos Carlos Adopho, Gustav, Wilian e Ana Cristina. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Horto da Paz.

Kazuo Kitayama - Dia12, aos 88 anos. Filho de Tsuru Kitayama e Kiniti Kitayama. Deixa os filhos Cyro, Lucio, Helena e Akemi. O corpo foi transladado para o Crematório da Vila Alpina.

Luiz Gonzaga dos Santos - Dia 26, aos 86 anos. Era solteiro. Deixa amigos e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras.

Manoel Pereira da Silva - Dia 26, aos 81 anos. Era casado Josefa Teresa de Araujo. Deixa as filhas Cassia, Katia, amigos e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano

Primaveras.

João Baptista Cardoso - Dia 27, aos 75 anos. Era casado com Vanny Maria de Freitas Cardoso. Deixa a Filha Daniela. O Enterro foi realizado no Cemitério do Santíssimo em Itapetininga.

Eudines Fogaca - Dia 25, aos 74 anos. Era casado com Irene Gil Fogaça. Deixa os filhos Rosângela, Rosemeire, Rosana e Ricardo. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Metropolitano Primaveras.

Oswaldo Nardelli - Dia 12, aos 73 anos. Filho de Sanna Maria Nardelli e victorio Nardelli. Não Deixa Filhos. O enterro foi realizado no Cemitério Congonhas.

IN MEMORIAN

Antônio Odiloni Pinotti - Hoje, às 17 horas, na Igreja Sagrada Família, na Rua Américo Brasiliense, 928 (2 anos).

MISSAS

Maria da Glória Franco da Cruz Fiamenghi - Hoje, às 16 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Rua República do Iraque, 1.839, Campo Belo (7º dia).

Olentina de Souza Lima - Hoje, às 17 horas, na Igreja Nossa Sra. das Dores, na Rua Maria Monteiro, 1.212, Cambuí (7º dia).

Lia Ribeiro da Cruz - Hoje, às 18 horas na Igreja Nossa Senhora Mãe da Igreja, na Alameda Franca, 889 (7º dia).

Maria Priscila Maia Pompeu - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São Gabriel, na Avenida São Gabriel, 108, Itaim (7º dia).

Maria Apparecida Mantovani Denunci - Amanhã, às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Rua Republica do Iraque 1839, Campo Belo (7º dia).

Maria Helena da Silva Agosti - Dia 30, às 10 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32 Jardim Europa (7º dia).

Najat Haddad Feres - Dia 30, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Praça Ns. do Brasil, s/nº, Jardim Paulista (7º dia).

Joaquim Augusto Machado - Hoje, às 15 horas, na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32 (7º dia).

Orlando de Moraes fontes - Amanhã, às 17 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo, na Av. São Gabriel, 108, Jardim Paulista (7º dia).

Fernando José de Oliveira Lima - Hoje, às 16 horas, na Paróquia Santo Estevão Rei, na Rua Martiniano de Campos, 420 (7º dia).

Manoel Antonio Vicente de Azevedo Franceschini - Hoje, às 18 horas, na Capela da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, na Rua Dom Luiz Lasagna, 300 (30º dia).

Rubens de Oliveira Castro - Amanhã, às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil s/nº, Jardim Paulista (30 dia).

Marcelo Henrique Domingues de Castro - Amanhã, às 18h30, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na Praça Nossa Senhora do Brasil s/n, Jardim Paulista (30 dia).

Dr. Augusto da Rocha Azevedo - Dia 30, às 11 horas, na Paróquia do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 100, (7º dia).