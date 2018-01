Falecimentos

Estyra Roma Grauer - Aos 93 anos. Filha de Ruchla Poliszuk e Daviddavid Poliszuk. Era viúva. Deixa as filhas Anne, Francoise, netas e bisneta. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Cilia Feher - Aos 81 anos. Filha de Anna Waidergoren e Samuel Waidergoren. Era viúva. Deixa filhos Vera, Vivian, Lilian, Ricardo, netos e bisnetos. O enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã.

Maria Antonieta Junqueira Netto Cordeiro - Dia 12, aos 73 anos. Deixa o filho Clovis. O enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Horto da Paz, Itapecerica da Serra.

José Valter Távora de Castro - Dia 12, aos 81 anos. Era casada com Hilda. Deixa os filhos José Valter, Luiz, Izabela, Marcelo e Ana Paula. A enterro foi realizado no Cemitério e Crematório Horto da Paz.

MISSAS

Norma Kenworthy Foschi - Hoje, às 12 horas, na Igreja São Luís Gonzaga, na Av. Paulista, Cerqueira César, 2.378 (7ºdia).

Vera do Amaral Costa - Hoje, às 12 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 100 (7º dia).

Amira Hares Abbud - Hoje, às 12h30, na Catedral Ortodoxa, na Rua Vergueiro 1.515 (7º dia).

Lina Eva Maria Pizzamiglio Persico - Dia 16, às 12 horas, na Igreja São Luis Gonzaga, Av. Paulista, nº 2.378, Cerq. César (7º dia).

Carmen Lydia (Carminha) de Salles Gomes - Dia 16, às 12 horas, na Paróquia de São Gabriel, Av. São Gabriel, 108, Itaim Bibi (7º dia).

Ruy Colamarino - Hoje, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praça Honório Libero, 100 (1 mês).

José Antonio Gomes Pinto - Hoje, às 15h30, na Paróquia Coração Imaculado de Maria, na Rua Monte Alegre, 948 (7º dia).

Renato Galesi - Hoje, às 17 horas, na Paróquia Verbo Divino, na Rua Alexandre Dumas, 1.469, Chácara Santo Antonio (7º dia).

Jason Pereira Marques - Amanhã, às 10horas, na Capela do Kolpinghaus, na Rua Barão do Triunfo, 1.213, Brooklin (7º dia).

Ricardo Antonio Waltenberg Pinho - Amanhã, às 10 horas, na Capela do Colégio Nossa Senhora de Sion, na Av. Higienópolis, 983, Higienópolis (1 ano).

Olírio Antonio Bonotto - Amanhã, às 11h30, na Igreja do Calvário, na Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros (1 ano).

José Nader (Youssef Nader) - Amanhã, às 11h30, na Catedral Nossa Senhora do Líbano, na Rua Tamandaré, 355, Liberdade (7º dia).

Orion Abidon Xerfan - Dia 16, às 12h45, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, s/n, Jardim Paulista (7º dia).

Hiram Mayr Cerqueira - Dia 16, às 20 horas, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Líbero, 100, Jardim Paulistano (7º dia).