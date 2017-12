Falecimentos

Ana Elisa Laraya Kawall - Dia 15, aos 57 anos. Filha de Sylvia Carolina Laraya Kawall e Guilherme Machado Kawall. Deixa os filhos Julia e Conrado e irmãos. O corpo foi trasladado para o Crematório Memorial, no Jardim das Oliveiras.

Dr. Herminio Jacon - Ontem, aos 84 anos. Era casado com Maria Isabel. Deixa os filhos Paulo, Silvia, Ângela e netos. O enterro será realizado hoje, às 10 horas, no Cemitério Paraíso da Colina, na Av. Jácomo Augusto Paccola, 1.300, Lençóis Paulista.

Dr. Vicente Heitor De Paoli - Dia 14, aos 70 anos. Era casado com Maria Elisa De La Mano De Paoli. Deixa o filho Luciano de Paoli. O Enterro foi realizado no Cemitério Gethsemani.

Ruy Colamarino - Ontem, aos 68 anos. Filho de José (falecido) e Ivone Colamarino. Era casado com Ana Luiza Costa Colamarino. Deixa os filhos Ruy, Mariana e Luiza. O enterro será realizado hoje às 10 horas, no Cemitério do Morumbi.

MISSAS

Maria Carolina Nolasco Almeida - Hoje, às 9 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil, s/n, Jardim Paulista (7º dia).

Maria Fernanda D'Amaral Borges - Hoje, às 10 horas, na Capela do Instituto São Judas Tadeu, na Av. Itacira, 2.801, Planalto Paulista (7º dia).

Dalila Leite Ferreira - Hoje, às 11h30, na Igreja São Luis, na Av. Paulista, 2.378, Cerqueira Cesar (1 ano).

Paulina Miceli Frey - Amanhã, às 10 horas, na Igreja da Paz, na Rua Verbo Divino, 392, Chácara Sto. Antonio(7º dia).

Nanami Hamaoka (Regina) - Amanhã, às 10 horas, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Av. João Marcelino Branco 96, Vila Nova Cachoeirinha (1 mês).

Celina Coimbra da Cunha Bueno - Dia 19, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça Nossa Senhora do Brasil. s/nº, Jardim Paulista (1 mês).

Seme Gabriel - Hoje, às 9 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Honório Libero, 90, Jardim Paulistano (7º dia).

Fabio Antonio Heide - Hoje, às 12 horas, na Igreja São Pedro e São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 31, Morumbi (1 mês).

Arnaldo Toledo Barros Filho - Hoje, às 15h30, na Igreja Coração Imaculado de Maria (Capela da PUC), na Rua Monte Alegre 948, Perdizes (1 mês).

Dr. Luiz Justo Severo Tordino - Hoje, às 18 horas, na Paróquia Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena, nº 665 (4 anos).

Georges Gazale - Amanhã, às 17 horas, na Igreja de São José, na Rua Dinamarca, 32 Jardim Europa (8 anos).

João Eduardo de Almeida Prado - Dia 19, às 11 horas, na Paróquia São Pedro e São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 31, Jardim Guedala (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO BUTANTÃ (Matzeiva)

Paul Meyer, Amanhã, às 10 horas, S R - Q 377 - Sep. 76

Jaques Sztokfisz, Amanhã, às 10 horas, S R - Q 392 - Sep. 57

David Fortes, Amanhã, às 11 horas, S O - Q 332 - Sep. 99

Jaime Roizenblit, Amanhã, às 11 horas, S R - Q 393 - Sep. 164

Rachel Bortman, Amanhã, às 11 horas, S R - Q 397 - Sep. 84

Mosche Hacham, Amanhã, às 11 horas, S L - Q 268 - Sep. 104

Armando Janiuk, Amanhã, às 11 horas, S L - Q 252 - Sep. 44

Saulo Duchovni, Amanhã, às 11 horas, S B - Q 180 - Sep. 9

Henrique Kauffman, Amanhã, às 11 horas, S R - Q 401 - Sep. 62

Edouard Wahba, Amanhã, às 11 horas, S R - Q 398 - Sep. 47

Ita Zajac Ziskind, Amanhã, às 11 horas, S R - Q 184 - Sep. 18

Keila Litvak, Amanhã, às 12 horas, S R - Q 401 - Sep. 81

(Shloshim)

Samuel Steiman, Amanhã, às 10 horas, S R - Q 406 - Sep. 138

Michal Gartenkraut, Amanhã, às 12 horas, S R - Q 405 - Sep. 161

CEMITÉRIO ISRAELITA DO EMBU (Matzeiva)

Bernardo Guttman Simantob, Amanhã, às 10 horas, S B - Q 18 - Sep. 64

Moyses Meiler Netto, Amanhã, às 11 horas, S B - Q 13 - Sep. 109