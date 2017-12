Falecimentos

Diva Avaloni Netto - Dia 24, aos 85 anos. Filho de Anna Avaloni e José Antonio Netto. Não deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Consolação.

Pedrinha de Oliveira da Silva - Dia 24, aos 82 anos. Filho de Maria Augusta do Carmo e Casemiro de Oliveira. Deixa os filhos Sergio Aparecido e Aparecida Bernadete. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa.

Mercedes Serrano Duarte - Dia 24, aos 79 anos. Filha de Josefina Maria Pisenti e Augusto Serrano. Deixa os filhos Manoel, Maria Emília e Marta. O enterro foi realizado no Cemitério da Quarta Parada.

Cicera Tenorio Alves - Dia 24, aos 72 anos. Filho de Maria Clarindo Tenorio Cavalcante e Manoel Tenorio Cavalcante. Deixa os filhosElias, Eleni, Jackson, Giovane, Jackellander, Jefferson, Alexsander, JackelAine e Jefchandler. O enterro foi realizado no Cemitério Jd. Parque das Palmeiras - Ferraz de Vasconcelos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Naoko Yamashita - Dia 24, aos 83 anos. Filho de Fusa Kitamura e Kano kitamura. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério do Carmo.

Luiz Marcondes - Dia 24, aos 82 anos. Filho de Ernestina dos Santos e Benedito Marcondes. Deixa filhos O enterro foi realizado no Cemitério São Pedro.

Flávio Sole - Aos 68 anos. Filho de Dolores Vasques Sole e Martim Sole. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério de Congonhas.

Getúlio Pereira do Nascimento - Dia 24, aos 68 anos. Filho de Maria de Lourdes Pereira do Nascimento e Francisco Guiraud do Nascimento. Deixa filhos. O corpo foi trasladado para o Crematório da Vila Alpina.

MISSAS

Osmir Pereira Braga - Hoje, às 10 horas, na Igreja Pátio do Collegio, na Praça Pátio do Collegio, nº 2 (7º dia).

Rosina Feliciani Alessandri - Hoje, às 18 horas, na Igreja Imaculado Coração de Maria, na Rua Jaguaribe, 735, Higienópolis (7º dia).

Clymene Dix Terra - Amanhã, às 17h30, na Igreja da Nossa Senhora do Brasil, s/nº, Jardim Paulista (7º dia).

Darcílio Araujo de Castro Rangel - Amanhã, às 12 horas, na Paróquia da Santíssima Virgem, na Av. Lucas Nogueira Garcez s/nº, São Bernardo do Campo (1 ano).

Clymene Dix Terra - Amanhã, às 17h30, na Igreja da Nossa Senhora do Brasil, s/nº Jardim Paulista (7º dia).

Léa Maria Pileggi - Amanhã, às 18h30, na Igreja São Gabriel, na Av. São Gabriel, 108 (7º dia).

Eva de Carvalho Pagni - Dia 6, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora. da Salete, na Rua Dr. Zuquim, 1.746 (7º dia).

Maria Raquel Correa Dias Pimentel - Dia 6, às 12 horas, na Paróquia São José, na Rua Dinamarca, 32 Jardim Europa. (7º dia)

CEMITÉRIO ISRAELITA DO BUTANTÃ

(Matzeiva)

Nelson Bellelis Neto - Hoje, às 11 horas, S R - Q 408 - Sep. 134

Gisela Black Taschner - Hoje, às 11h30, S O - Q 341 - Sep. 155

Maria Piszgzman - Hoje, às 12h30, S O - Q 339 - Sep. 144

(Shloshim)

Lazaro Viliam Brener Meierovics - Hoje, às 10 horas, S R - Q 405 - Sep. 143

Moises Fry Sznifer - Hoje, às 10h30, S R - Q 393 - Sep. 160

Rosel Rothschild - Hoje, às 11 horas, S D - Q 54 - Sep. 19

Bella Kwitko Kosminsky - Hoje, às 11 horas, S R - Q 406 - Sep. 177

Izaac Telichewsky - Hoje, às 12h30, S R - Q 404 - Sep. 68