Falecimentos

Maria Tereza de Oliveira Nunes - Dia 24, aos 70 anos. Filha de Quitéria Maria de Oliveira e Manoel Tavares de Oliveira. Deixa os filhos Sheila, Emerson, Ulisses e familiares. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa.

Juventina Pera dos Santos - Dia 24, aos 66 anos. Filha de Isabel Maria Pera e Antonio Maria Pera. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério do Tremembé.

Prof. Dr. Fernando Flávio Marques de Almeida - Ontem, aos 97 anos. Deixa os filhos João Paulo, Fernando Luis, Carlos Alberto e as noras Fany e Gisele, netos, bisneto e familiares. O velório será realizado hoje, a partir das 9 horas no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. O enterro será realizado hoje, às 16 horas no Cemitério São Paulo.

Geraldo Raymundo Macedo - Dia 31, aos 91 anos. Era casado com Rosa Aparecida T. Macedo. Deixa as filhas Benta e Maria. O enterro foi realizado no Cemitério Crematório Metropolitano Primaveras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Milton Marques Mondin - Dia 26, aos 86 anos. Era casado com Anna Ventura Ferreira Mondin. Deixa os filhos Maria Rita e Milton Jr. O enterro foi realizado no Cemitério de Santa Rita do Passa Quatro, SP.

João Custodio de Arruda - Dia 31, aos 81 anos. Deixa os filhos João, Isaura, Rogério e Gilson. O enterro foi realizado no Cemitério Crematório Metropolitano Primaveras.

Diógenes Paraizo de Matos Filho - Dia 24, aos 67 anos. Filho de Hermínia Matos e Digiogenes Paraizo de Matos. Deixa filhos. O enterro foi realizado no Cemitério da Vila Formosa.

Fulvio Bressan - Dia 31, aos 64 anos. Deixa os filhos Leandro, Juliana e Lidiane. O enterro foi realizado no Cemitério Crematório Metropolitano Primaveras.

Claudio Castelli - Dia 31, aos 63 anos. Deixa os filhos Reginaldo, Eric, Adriana. O enterro foi realizado no Cemitério Crematório Metropolitano Primaveras.

MISSAS

Julia Castellvi de Barros Silva - Hoje, às 16 horas, na Paróquia Sant'Ana, na Rua Regina Badra, 282, Santo Amaro (7º dia).

Rosina Feliciani Alessandri - Amanhã, às 18 horas, na Igreja Imaculado Coração de Maria, na Rua Jaguaribe, 735, Higienópolis (7º dia).

Ludovico Somers - Hoje, às 12 horas, na Paróquia São Pedro e São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 31, Cidade Jardim (7º dia).

Osmir Pereira Braga - Amanhã, às 10 horas, na Igreja Pátio do Collegio, na Praça Pátio do Collegio, 2 (7º dia).

Clymene Dix Terra - Dia 5, às 17h30, na Igreja da Nossa Senhora do Brasil, Jd. Paulista (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO BUTANTÃ

(Matzeiva)

Nelson Bellelis Neto - Amanhã, às 11 horas, S R - Q 408 - Sep. 134

Gisela Black Taschner - Amanhã, às 11h30, S O - Q 341 - Sep. 155

Maria Piszgzman - Amanhã, às 12h30, S O - Q 339 - Sep. 144

(Shloshim)

Lazaro Viliam Brener Meierovics - Amanhã, às 10 horas, S R - Q 405 - Sep. 143

Moises Fry Sznifer - Amanhã, às 10h30, S R - Q 393 - Sep. 160

Rosel Rothschild - Amanhã, às 11 horas, S D - Q 54 - Sep. 19

Bella Kwitko Kosminsky - Amanhã, às 11 horas, S R - Q 406 - Sep. 177

Izaac Telichewsky - Amanhã, às 12h30, S R - Q 404 - Sep. 68